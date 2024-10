Skúsený veterinár uviedol päť plemien psov, ktoré by si sám vybral na chov

Britský veterinár prezradil päť plemien psov, ktoré by si sám vybral ako domácich miláčikov. Vo videu na TikToku prezradil, prečo sú tieto psy vhodné na chov. Upozornil však, že chov každého plemena má svoje klady a zápory a toto je iba jeho názor. Toto je jeho zoznam:

5. Stafordšírsky bulteriér

Foto: cynoclub/Shutterstock.com

„Číslo päť je stafordšírsky bulteriér. Keď som vyrastal, mal som staffyho menom Bessie... a bol to fantastický rodinný pes," uviedol veterinár s tým, že ak chcete zachrániť psa z útulku, stafordšírsky bulteriér môže byť dobrou voľbou.

Často končia v útulkoch aj kvôli mylným predstavám o ich temperamente. "Vo všeobecnosti sú celkom dobrí k ľuďom, ale nie vždy sa skvele znášajú s inými psami. Takže ak už máte iného psa, nemusia byť tou najlepšou voľbou. Čo sa týka zdravia, sú tiež celkom zdraví. Takže za mňa je to palec hore,“ uviedol veterinár.

4. Kokeršpaniel

Foto: Tymoshenko Olga/Shutterstock.com

„Číslo štyri je kokeršpaniel. Pre toto plemeno mám rozhodne slabosť... Ale je to plemeno s veľkou energiou a potrebuje veľa pohybu. Kúpil by som si ho, len keby som mal spoľahlivo dve hodiny denne na výcvik. A sú náchylné na infekcie uší. Takže by som ich od malička zvykal na to, že im každý týždeň vyčistím uši čistiacim roztokom,“ poradil.

3. Malý bradáč

Foto: Muhammadphotoes/Shutterstock.com

Veterinár vysvetlil, že tieto psy sú lepšou alternatívou k plemenám s plochou tvárou, ako je francúzsky buldoček alebo mopslík: „Majú svoje charakteristické fúzy, sú to jedinečne vyzerajúce psy, ale nemajú žiadne anatomické vady - nemajú dlhý chrbát ani spľasnutú tvár alebo niečo, čo by malo fyzický vplyv na ich zdravie. Sú to inteligentné plemená psov a myslím si, že vo všeobecnosti majú celkom zdravý temperament. Jednu vec by som pripomenul, že si musíte dávať pozor na to, čo jedia. Môžu byť veľmi náchylné na pankreatitídu, čo je problém, ktorý môže byť vyvolaný konzumáciou mastných jedál. Takže opatrne.“

2. Zlatý retríver

Foto: New Africa/Shutterstock.com

„Číslo dva na mojom zozname je zlatý retríver. Dobrý retríver je ako veľký plyšový medveď. Určite mám pre nich slabosť. A hoci žiadnemu psovi nemôžete úplne dôverovať v blízkosti detí, celkovo sa k nim správajú veľmi dobre. Jediná moja skutočná výhrada je, že ide o plemeno, ktoré je dosť náchylné na rakovinu, a môžu dosť slintať,“ dodal.

1. Cockapoo

Foto: David Fitzell/Shutterstock.com

Cockapoo je kríženec kokeršpaniela a pudla, o ktorom mnohí neprávom tvrdia, že nie sú vhodným psom na chov. V skutočnosti je však podľa veterinára miešanie dvoch plemien dobré pre zdravie psa. Ben vysvetlil, že zlé môže byť len to, keď „sa na tieto plemená zameriavajú ľudia, ktorí v tom idú pre peniaze, predávajú psy za vysoké ceny, chovajú ich v zlých podmienkach bez ohľadu na temperament alebo zdravie rodičov. Ale môžu byť chované zodpovedne.“

Veterinár však pripomenul, že aj keď to môžu byť menšie psy, potrebujú dostatok aktivity. „Spomeňte si na rodičovské plemená - kokeršpaniel a pudel. Sú to inteligentné, aktívne plemená, ktoré potrebujú veľa podnetov. Ak sa tak nestane, môžu mať problémové správanie a môžu byť úzkostlivé. Ale môžu z nich byť skvelé rodinné psy, čo je v rozpore s tým, čo mnohí ľudia hovoria,“ dodal na záver.