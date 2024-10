Premiér: Vláda má záujem pokračovať v medzivládnych konzultáciách s Ukrajinou

Ukrajinskú vládu preto pozýva na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré by sa uskutočnilo v januári alebo februári budúceho roka. Po skončení spoločného rokovania s Ukrajinou pri Užhorode o tom informoval premiér Robert Fico (Smer-SD).

Predseda vlády SR sa zároveň hlási ku každému plánu, ktorý ma zaručiť mier na Ukrajine. „Pokiaľ by súčasťou veľkého mierového samitu, ktorý má byť v určitom okamihu, mali byť stretnutia na nižšej úrovni, možno na úrovni, keď bude treba prerokovať čiastkové parametre veľkého samitu, ponúkam slovenskú pohostinnosť,“ uviedol Fico. Slovensko by podľa neho pri takejto príležitosti nešetrilo zdrojmi ani energiou a urobí všetko pre to, aby prípadná konferencia bola maximálne úspešná.

Po spoločnom stretnutí ministri vnútra, školstva a pôdohospodárstva slovenskej a ukrajinskej vlády podpísali spoločné memorandá. Išlo o dohodu, ktorá má implementovať dohodu o readmisii. Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ vysvetlil, že ide o zdokonalenie algoritmu návrtu Ukrajincov domov. Ďalej podľa Šmyhaľa podpísali memorandum o vzájomnom pochopení Ukrajiny a Slovenska, ktoré predpokladá podporu ukrajinských študentov a učiteľov na Slovensku. Hovorí sa tam aj o priamej spolupráci medzi vzdelávacími inštitúciami v inovačnej činnosti. Ministri pôdohospodárstva podpísali memorandum o spolupráci. „Očakávame tu podporu v eurointegrácii Ukrajiny, obzvlášť čo sa týka našej legislatívy k európskym štandardom,“ doplnil Šmyhaľ.