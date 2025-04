Šipoš: Nebyť nás, o zmrazení poslaneckých platov by nikto nehovoril

V čase konsolidácie verejných financií, kedy sa od ľudí očakáva, že si budú uťahovať opasky, by podľa neho ochotu šetriť na sebe mali ukázať aj poslanci. Tým však podľa Šipoša téma zmrazenia ich vlastných platov nie je príjemná a ak by s ňou neprišlo hnutie Slovensko, túto otázku by neriešili. „Som stopercentne presvedčený, že by o tom nikto nehovoril,“ tvrdí.

Predstavitelia koalície podľa Šipoša spočiatku na iniciatívu zmraziť poslanecké platy reagovali minimálne, po zvolení Richarda Rašiho (Hlas-SD) za predsedu parlamentu však začali naznačovať, že pripravia vlastný legislatívny návrh. „Nepovedali, aký návrh, nepovedali, kedy s ním prídu, nepovedali, o čom ten návrh bude,“ tvrdí.

Ak v Národnej rade (NR) SR návrh poslancov hnutia Slovensko neuspeje, podľa Šipoša budú na túto tému poukazovať ďalej. „Tak, ako sme sa do nich zahryzli pri iných témach, to boli napríklad vily na jadranskom pobreží, to isté urobíme aj pri týchto platoch,“ povedal.

Šipoš kritizoval aj rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho pozvať na okrúhly stôl k téme obrany a bezpečnosti všetky parlamentné strany okrem hnutia Slovensko. „Nemá sa vysmievať do očí 260.000 voličom, ktorí volili naše hnutie,“ reagoval Šipoš.

Skutočnosť, že ostatné parlamentné opozičné strany pozvanie prijali, považuje Šipoš za ich vlastné rozhodnutie. „My nie sme za to, aby sme rokovali s ľuďmi, ako je Pellegrini, Kaliňák a Fico,“ vyhlásil.

„Vnímam postoj opozície ako chybu, v podstate urobili figový list pre Fica, Kaliňáka, Pellegriniho. Presne toto potreboval Fico s Kaliňákom dosiahnuť, aby si tam opozíciu zavolal a vtiahol do vlastných problémov robenia zahraničnej politiky,“ tvrdí Šipoš.

Dodal, že slovenskí vládni predstavitelia sú pozývaní na formálne rokovania inštitúcií Európskej únie, ale nie na neformálne summity tzv. ochotných krajín k téme Ukrajiny. „Zahraničnú politiku robia tak zle, že pri tomto stole nie sú a používajú potom ako figový list zvyšky opozície,“ vyhlásil Šipoš.

Obnovenie koaličnej väčšiny v parlamente sa podľa neho podarilo iba za cenu toho, že „rebelov upratali na ministerstvá“ a do parlamentu za nich prišli náhradníci. „Koalícia sa trasie o to, aby tých 79 poslancov mali. My budeme robiť všetko preto, aby sme poukazovali na ich prešľapy,“ povedal.

Vláda podľa neho napríklad neskoro zareagovala na epidémiu slintačky a krívačky a opatrenia, ktoré prijala, neboli také výrazné, ako napríklad v prípade susedného Česka a Poľska. Šipoš nesúhlasí ani s tvrdením, že Európska únia vníma slovenský postup pri tejto epidémii pozitívne, správa, ktorú spomínal minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) podľa Šipoša obsahuje aj kritické pasáže.