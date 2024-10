Z trhu sťahujú nebezpečné výrobky, ich používanie môže mať fatálne následky

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vydala bezpečnostné upozornenie od spoločnosti Decathlon SK s. r. o. Tá varuje pred ďalším používaním niekoľkých šarží cyklistických heliem pre dospelých aj deti značky Rockrider.

Dôvodom stiahnutia z trhu je, že plastový diel, ktorý drží podbradný remienok, sa môže zlomiť. Pri páde tak helma nemusí držať na hlave, čo môže mať fatálne následky. SOI o tom informuje na svojej webovej stránke.

Ide o „Cyklistickú helmu, obchodný model - MTB HELMET EXPL500 / ST500“, s nasledovnými číslami modelov:

- 4243712 - Prilba na horskú cyklistiku ST 500 modrá S

- 2940783 - Prilba na horskú cyklistiku ST 500 modrá M

- 5034306 - Prilba na horskú cyklistiku EXPL 500 pastelová modrá S

- 5034307 - Prilba na horskú cyklistiku EXPL 500 pastelová modrá M

- 5034323 - Prilba na horskú cyklistiku EXPL 500 zelená M

- 4229390 - Prilba EXPL 500 All Seasons na horskú cyklistiku modrá L

- 4229391 - Prilba EXPL 500 All Seasons na horskú cyklistiku modrá M.

Foto: soi.sk

„Niektoré šarže heliem EXPL500 a ST500 nespĺňajú požiadavky. Plastový diel v zadnej časti prilby, ktorý drží podbradný remienok, sa môže zlomiť. V tom prípade už prilba nemusí držať na svojom mieste pri náraze následkom pádu,“ uvádza spoločnosť Decathlon.

Foto: decathlon.co.uk

Decathlon vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili vyššie uvedené výrobky, aby ich ďalej nepoužívali a priniesli ich späť do ktorejkoľvek predajne Decathlon.

„V prípade, že si spotrebitelia spomenutý výrobok zakúpili, môžu ho priniesť späť do ktorejkoľvek predajne Decathlon, pričom im budú vrátené peniaze. Spotrebitelia by si mali priniesť, pokiaľ je to možné, doklad o kúpe alebo ich zákaznícku kartu,“ dodáva Decathlon.