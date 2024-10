Pozor na túto hubu, desivý je nielen jej vzhľad!

67-ročná hubárka Julia Rosserová pri hľadaní húb natrafila na zvláštny druh, s ktorým sa stretla už aj v minulosti. Ako informuje denník Daily Mail, Rosserová hľadala huby v lese na juhu Anglicka, keď si v tráve všimla niečo, čo pripomínalo ľudskú ruku.

Na prvý pohľad desivá huba je u nás známa aj ako mrežovka Archerova. Pochádza z Austrálie a Nového Zélandu, pričom na jar a v jeseni rastie už aj v slovenských lesoch. Keďže huba rastie do hviezdicovitého tvaru s viacerými ramenami, v Británii si vyslúžila prezývku „Prsty diabla“ (Devil's fingers).

Urgent warning over rare 'Devil's Fingers' fungus that smells like rotting FLESH and looks like a 'hand reaching out from a grave' https://t.co/WGhegSHzyB pic.twitter.com/uOb0707sw5