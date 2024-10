Ako vyčistiť biele tenisky: Týmto ich musíte natrieť pred praním

Biele tenisky patria medzi univerzálne kúsky obuvi, ktoré snáď nikdy nevyjdú z módy. Problém však zvykne nastať, keď sa v nich vydáte do dažďa a stúpite do kaluže či blata. Mnohokrát ostanú na topánkach zažraté škvrny, ktoré zmenia farbu tenisiek.

Zhnednuté tenisky však nemusíte vyhadzovať. Odborníčka na čistenie sa v teraz už virálnom videu podelila o svoj jednoduchý trik na čistenie bielych topánok, ktorý ohromil tisíce ľudí.

Lese Mmolotsi, ktorá žije v Írsku, odporúča najprv namiešať čistiaci roztok s použitím sódy bikarbóny, saponátu a zubnej pasty. Jednoducho ho naneste na topánky, potom vložte biele tenisky do pracieho vrecka alebo obliečky na vankúš a potom ich vložte do práčky. Keď ich po vypratí vyberiete z práčky, mali by vyzerať ako nové.