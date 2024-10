Krútenie listov citrusov: Toto sú dôvody, prečo majú vaše rastliny pokrútené listy

Pestovanie citrónov, limetiek, pomarančov alebo iných citrusov prináša so sebou krásne a voňavé kvety a šťavnaté plody. Ak sa však na rastlinách začnú krútiť listy, znamená to, že niečo nie je v poriadku. Keď je rastlina vystavená stresu, dáva to najavo tým, že sa jej listy skrútia dovnútra.

Zvyčajne sa listy stáčajú smerom nahor po celej dĺžke alebo od špičky. Zároveň môže dôjsť aj k žltnutiu listov. Keďže citrusové stromy, ako napríklad citróny, sú vhodné na pestovanie v interiéri, ovplyvní to spôsob starostlivosti o ne a môže to potenciálne prispieť k zvlneniu listov.

Príčiny krútenia listov

Foto: Poggensee/Shutterstock.com

Na vine môže byť sucho alebo nadmerné zavlažovanie, nedostatok živín, či napadnutie škodcami. Správna diagnostika je nevyhnutná na nájdenie účinného riešenia.

Prílišné zavlažovanie

Skrútené listy sú bežným znakom nadmerného zavlažovania rastlín. Citrusy nemajú rady dlhodobé státie vo vlhkej pôde a ich listy sa krútia, sfarbujú do žlta a opadávajú. Príliš veľa vody v okolí koreňov znižuje obsah kyslíka v pôde a ovplyvňuje schopnosť rastliny fotosyntetizovať.

Ak je citrusový strom v nádobe, zvážte jeho presadenie do novej dobre odvodnenej pôdy a uistite sa, že na dne nádoby sú drenážne otvory. Citrusy už nezalievajte, kým pôda úplne nevyschne. V mnohých prípadoch stačí nechať pôdu vyschnúť a potom upraviť ďalší režim zavlažovania.

Sucho

Foto: Maria Surtu/Shutterstock.com

Listy sa môžu v reakcii na sucho skrútiť, aby sa zmenšila ich plocha. Rastlina tak zníži množstvo vlhkosti stratenej transpiráciou a snaží sa tak zadržať čo najviac vody, aby sa udržala pri živote. Nedostatok vlahy spôsobuje, že citrusové stromy majú problémy s tvorbou plodov, ako aj s krútením listov.

Citrusovým stromom prospieva hĺbková zálievka v pravidelných intervaloch, pričom pôda by mala medzi zalievaním mierne vyschnúť. Pôda by nemala byť dlhodobo úplne suchá.

Pri zalievaní rastlín v nádobách kontrolujte vlhkosť pôdy pomocou merača, alebo prstami skontrolujte vlhkosť 5 alebo viac centimetrov pod povrchom. Citrusy v kvetináčoch je potrebné zalievať hlboko, až kým voda nevytečie drenážnymi otvormi na dne kvetináča.

Ak je príčinou krútenia listov nedostatok vlahy, pravidelne kontrolujte stav pôdy a upravte zavlažovanie tak, aby bol strom dostatočne hydratovaný. Nezabudnite, že mladé citrusy rastúce v kvetináčoch potrebujú častejšie zalievanie.

Nedostatok živín

Skrúcanie listov citrusov môže byť dôsledkom nedostatku živín potrebných pre zdravý rast. Citrusové stromy potrebujú základné živiny - dusík, fosfor a draslík, ako aj ďalšie makro- a mikroživiny.

Citrusové stromy hnojte koncom zimy alebo začiatkom jari a tiež v lete, aby stromy rástli a mali plody. Pokiaľ ide o spôsob hnojenia ovocných stromov, najlepším produktom, ktorý môžete použiť, je vyvážené hnojivo určené pre citrusové stromy.

Hnojivá špeciálne vyvinuté pre citrusové stromy budú bohaté na dusík a budú obsahovať pridané mikroživiny, ako je železo, zinok a horčík. Výhodou používania hnojiva špeciálne vyvinutého pre daný typ stromu je, že sa dodáva s pokynmi na aplikáciu, ktoré vám pomôžu zabezpečiť ideálne množstvo pre veľkosť alebo vek stromu a ročné obdobie, v ktorom ho aplikujete.

Škodcovia a ochorenia

Foto: Ombee Ly/Shutterstock.com

Vošky, roztoče a vlnatky sú bežnými škodcami citrusov. Títo nepríjemní škodcovia vysávajú šťavu z rastliny a príznakom napadnutia môže byť krútenie listov. Ak chcete diagnostikovať príčinu výskytu škodcov, skontrolujte spodnú stranu listov, pretože práve tam ich býva množstvo.

V prípade výskytu týchto škodcov je vhodné rastliny postriekať insekticídnymi alebo záhradníckymi olejmi, napríklad neemovým olejom. Postriekajte obe strany listov, hoci na úplné vyhubenie škodcov môže byť potrebné opakované ošetrenie.