Žene sa po migréne zmenila osobnosť, s týmto prízvukom ju nik nespoznáva

27-ročnú Verity Wentovú z anglického mesta Staffordshire obviňujú z klamstva a podvodu po tom, ako náhle začala hovoriť rozličným prízvukom. Ako informuje britský magazín Mirror, žena náhle pochytila severovýchodný britský prízvuk, keď ju zasiahla migréna.

Wentová, ktorá podľa vlastných slov nikdy nenavštívila severnejšiu časť Veľkej Británie, tvrdí, že nespoznala samú seba po tom, ako sa v jeden deň prebudila a náhle začala rozprávať odlišne.

Pre kanál Truly na YouTube Wentová uviedla, že kvôli migrénam trpela výpadkami pamäte, záchvatmi a čiastočnou paralýzou. „Ľudia si myslia, že to predstieram, ale nie je to tak. Nikdy som si neželala, aby sa mi to stalo.“

Verity v roku 2022 diagnostikovali funkčnú neurologickú poruchu, čo je diagnóza, ktorá zastrešuje súbor medicínsky nevysvetliteľných príznakov pravdepodobne prameniacich z poruchy nervovej sústavy.

Lekári Britke dokonca diagnostikovali aj syndróm cudzieho prízvuku, ktorý najčastejšie vzniká v dôsledku poranenia hlavy, porážky alebo iného typu poškodenia mozgu.

Odkedy Verity zasiahla nečakaná diagnóza, snaží sa o nej šíriť povedomie aj prostredníctvom videí na TikToku. „Mám poruchu s názvom funkčná neurologická porucha, pri ktorej môj mozog a nervová sústava nie sú dobre prepojené,“ hovorí v jednom videu. „Mala som ťažkú migrénu, po ktorej som najprv šušľala, až to došlo do tohto štádia.“

Britka tvrdí, že diagnóza ju zmenila od základov: „Úplne mi to zmenilo život. Obrovsky to ovplyvnilo moje sebavedomie, lebo nemôžem ísť samostatne nikam,“ tvrdí.

Verity po siedmich mesiacoch od zmeny prízvuku zverejnila video, v ktorom tvrdí, že si všíma dlhodobé následky tejto zmeny. „To, aká som, ako odpovedám na veci, sotva si z minulosti niečo pamätám... Je to akoby sa mi v mozgu niečo preplo, a je zo mňa celkom iný človek.“

Prízvuk nie je jediné, čo sa v živote Verity zmenilo – odkedy mala silnú migrénu, cíti podľa vlastných slov neustálu únavu, veľa spí a nedá sa jej pracovať. V jeden deň ju postihuje aj niekoľko záchvatov. Spolieha sa jedine na liečbu, ktorú konzultuje s neurochirurgom.