Zomrela hviezda z Broadwaya, herec mal len 48 rokov

Vo veku 48 rokov zomrel televízny a divadelný herec Gavin Creel, známy najmä z účinkovania v muzikáli Hello Dolly!. Informoval o tom portál BBC, ktorý sa odvoláva na slová Creelovho hovorcu Matta Polka.

Podľa Polka Creel podľahol „zdriedkavému a agresívnemu“ typu rakoviny. Posledná rozlúčka s nebohým hercom bude prebiehať za účasti rodiny a úzkeho kruhu najbližších.

Hviezda muzikálov aj televíznych seriálov

Creel sa prvýkrát dostal do povedomia širšej verejnosti vďaka účinkovaniu v muzikáli Thoroughly Modern Millie (Správne dievča) v roku 2002, za čo si vyslúžil nomináciu Tony za najlepšieho muzikálového herca v hlavnej roli.

Na Broadwayi si opäť zahral v roku 2009 v muzikáli Hair (Vlasy). Presadil sa aj v muzikáloch Mary Poppins (Mary Poppinsová) a Waitress on Broadway. Zahral si aj v dvoch epizódach televízneho seriálu American Horror Story a vo filmoch Eloise At The Plaza a Eloise At Christmastime.

Creel bol tiež spoluzakladateľom neziskovej organizácie Broadway Impact, ktorá sa snaží o presadenie rovnosti práv pre menšiny pôsobiace v divadle.