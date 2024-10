Danko: Názov klubu SNS sa meniť nebude, cítim od Huliaka zradu

Vyhlásil to predseda SNS Andrej Danko v reakcii na žiadosť poslanca Rudolfa Huliaka doplniť do názvu klubu SNS aj Národnú koalíciu. Danko to vníma ako zradu SNS, verí však, že koalícia nebude mať menej poslancov.

Danko sa však dištancuje od Huliaka a nechce s ním mať nič spoločné. Vyhlásil tiež, že si nepraje, aby za jeho menom písali médiá označenie strany SNS.

Zároveň sa šéf SNS ospravedlnil poslankyni Lucii Plavákovej (PS) za vulgárne slová smerované k jej osobe od Huliaka, to isté očakáva od neho. Označil ho za hulváta, ktorý sa nevie správať k ženám.

Ako zradu tiež vníma Huliakovu podporu Hlasu-SD pri otázke predsedu Národnej rady (NR) SR. "Ani vo sme by som nečakal, že jeden z mojich najbližších spolupracovníkov sa dohodne s Hlasom-SD," povedal.

Prezradil, že s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) si Huliak dohadoval baterkáreň v Očovej, kde je starostom. "Zradu cítim, že som stratil priateľa, človeka, s ktorým som dennodenne diskutoval. To, že sa pridal na stranu Hlasu, vidí aj slepý," povedal.