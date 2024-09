Kultová talianska herečka Monica Bellucciová slávi 60. narodeniny

Hviezdna herečka sa narodila v talianskej dedinke Cita di Castello ako jediné dieťa Brunelly Brigantiovej a Pasquale Bellucciho. Prvý veľký úspech zaznamenala v roku 2000 v dráme Giuseppe Tornatoreho s názvom Maléna. Talentovanú Talianku mohlo filmové publikum obdivovať aj v ďalších filmoch ako Dracula, Podozrenie, Bratstvo vlka, Asterix a Obelix: Misia Kleopatra i v pútavom trileri o dobrodružstvách agenta 007 Jamesa Bonda s názvom Spectre.

Keď mala osemnásť rokov, zapísala sa na štúdium práva na univerzite v Perugii. Aby sa dokázala uživiť a zaplatiť školné, začala s modelingom. Po dvoch rokoch školu zanechala a presťahovala sa do Milána, kde uzatvorila zmluvu s modelingovou agentúrou Elite Model Look. Počas svojej kariéry modelky účinkovala v televíznych spotoch pre návrhársku značku Dolce & Gabanna.

Mala však väčšie ambície ako byť modelkou. Túžila sa stať herečkou a zapísala sa na kurzy, ktoré zúročila v televíznom filme Život s deťmi (1990). Pôvabnú herečku si na začiatku 90. rokov minulého storočia všimol aj americký režisér Francis Ford Coppola, ktorý ju obsadil do filmu Dracula (1992). Nasledoval film Biblické príbehy: Jozef (1995), kde si zahrala po boku oscarového britského herca Bena Kingsleyho.

V roku 1996 sa upriamila na francúzske filmy, čím sa dostala do širšieho povedomia európskych kritikov. So svojím budúcim manželom Vincentom Casselom sa zoznámila počas nakrúcania gangsterskej akčnej snímky Dobermann - vojna gangov (1997). Tvorcovia americkej kriminálnej drámy Podozrenie (2000) sa dlho nevedeli rozhodnúť, akú herečku obsadia do hlavnej ženskej úlohy, ponuku poslali aj Bellucciovej, ktorá ju s nadšením prijala. V konverzačnom trileri si zahrala výraznú postavu manželky podozrivého (Gene Hackman) a následne sa jej začali hrnúť herecké ponuky.

Celosvetový úspech zaznamenala pôvabná herečka v roku 2000 v dráme Guiseppe Tornatoreho Maléna. Romanca nenávidenej ženy a platonicky zamilovaného chlapca zasadená do obdobia druhej svetovej vojny bola umocnená hudbou skladateľa Ennia Morriconeho. Zásluhu na výslednom melancholickom vyznení snímky malo predovšetkým hviezdne duo Monica Bellucciová a Giuseppe Sulfaro. Film od režiséra oceneného Oscarom za film Bio raj zobrazuje intímny portrét a epický príbeh o nezávislosti, intrigách, odvahe a nezabudnuteľnej prítomnosti naozajstnej lásky.

Bellucciová sa následne objavila vo filme Bratstvo vlka (2001) a excelovala spolu so známymi hercami Gérardom Depardieu a Christianom Clavierom aj v snímke Asterix a Obelix: Misia Kleopatra (2002). Neodmietla ani ponuku na rolu v kontroverznom filme Zvrátený (2002), ktorý šokoval širokú filmovú obec svojou otvorenosťou a realistickým zobrazením násilia. Snímku označili na filmovom festivale v Cannes za najbrutálnejší film podujatia.

Po mediálnom šume okolo tohto filmu sa v roku 2003 zhostila úlohy v trilógii Matrix Reloaded a Matrix Revolutions. Na filmovom plátne sa objavila aj v postave Márie Magdalény v kontroverznom filme Mela Gibsona Umučenie Krista (2005). Z novších filmov zaujala v kanadsko-nemeckej dráme Informátorka (2010). Pod snímku sa podpísala režisérka Larysa Kondracká, ktorá sa inšpirovala skutočným príbehom nebraskej policajtky.

Monica Belucciová si zahrala aj po boku Daniela Craiga v bondovke Spectre. Snímka režírovaná Samom Mendesom, ktorý spolupracoval aj na predchádzajúcom titule Skyfall z roku 2012, sa americkej premiéry dočkala 6. novembra 2015. Pútavý triler o dobrodružstvách agenta 007 Jamesa Bonda sa nakrúcal v exteriéroch v Londýne, Mexiku, Ríme ako aj v marockých mestách Tanger a Erfúd.

Medzi najnovšie filmy slávnej Talianky, ktoré zaznamenali obrovský úspech, patrí aj Nekrotronic z roku 2018. Snímka zachytáva démonov a ich lovcov, ktorí zaplavili internetový priestor. Zatiaľ posledným uvedeným filmom, v ktorom si zahrala nielen po boku Michaela Keatona, ale aj ďalších zvučných hviezd, je Beetlejuice Beetlejuice z tohto leta.

Cenu bratov Lumiérovcov za celoživotné dielo udelili Monice Bellucciovej vo februári 2019. Figurína z vosku populárnej herečky zdobí aj Parížske múzeum Alfreda Grévina, ktoré je francúzskou paralelou slávnejšieho londýnskeho múzea voskových figurín Madame Tussaudovej.