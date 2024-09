Novinka v obchodnom reťazci: Namiesto ochrankárov ho strážia roboty

Britské pobočky obchodného reťazca Tesco zavádzajú novinku. Na niektoré z nich totiž osadia roboty, ktoré budú plniť úlohu ochranky v uzatvorenom obchode. Informoval o tom britský portál Daily Mail.

Roboty sú vybavené kamerami s 360-stupňovým otáčaním a v prípade identifikovania zlodeja po ňom kričia s „nahnevaným severoírskym prízvukom“, pričom zároveň vyšlú signál vedeniu pobočky.

Tesco si od nasadenia inovatívnej posily sľubuje lepšiu ochranu pred zlodejmi, keďže robot počas služby zaručene nezaspí, no zároveň počíta so zvýšenými nákladmi – podľa Daily Mail jeho prenajatie od spoločnosti Deter Tech stojí až 100 tisíc libier (120 tisíc eur) na mesiac.

Tesco has installed a number of highly visible PID360 devices made by security tech firm Deter Tech at stores across the UKhttps://t.co/Aqq0nEPZ0W