KDH: Vláda šetrením na mzdách zdravotníkov ohrozuje zdravotnú starostlivosť

Vláda spomalením rastu platov zdravotníkov, ktoré je súčasťou konsolidácie, ohrozuje zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) sa za personál nemocníc nedokázala postaviť a mala by vo funkcii skončiť. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR František Majerský (KDH). Predstavitelia opozičného hnutia zároveň kritizovali obmedzenie diskusie ku konsolidácii v pléne parlamentu.

„Ministerka zdravotníctva za rok vo vláde neurobila nič pre pacientov a dokonca neurobila absolútne nič pre zdravotníkov,“ vyhlásil Majerský s tým, že vláda zdravotníkov oklamala, keď tvrdila, že konsolidačné opatrenia týkajúce sa ich platov budú v trvať iba rok. Vláda s nimi pritom podľa Majerského počíta aj v ďalších rokoch. „Za tri roky to bude skoro 800 miliónov eur, ktoré vláda bude šetriť na platoch zdravotníkov,“ uviedol Majerský.

Poslanec Peter Stachura (KDH) ministerku kritizoval aj za to, že v rezorte podľa neho nedokázala presadiť zmeny, ktoré od nej očakávali. Ako vyhlásil, problémom majú naďalej byť poplatky v ambulanciách či dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Pripomenul, že KDH navrhovalo niekoľko zmien, ktoré neprešli, no ministerka neprišla s alternatívnymi riešeniami.

O konsolidačnom balíčku aktuálne rokuje plénum parlamentu. Poslanec Jozef Hajko (KDH) vyhlásil, že hnutie s postupom časovo obmedziť diskusiu o balíčku nesúhlasí. „Sme tu zákonodarcovia na to, aby sme o takýchto dôležitých zákonoch rokovali. Na to sme sem prišli, za to sme platení. Obmedzujú nám právo, aby sme mohli o takýchto dôležitých zákonoch rokovať,“ vyhlásil Hajko a zdôraznil, že konsolidačné opatrenia sa dotknú občanov a firiem na Slovensku. Svoj nesúhlas s postupom chcú poslanci KDH dať jasne najavo aj v pléne národnej rady.

Zástupcovia opozičného hnutia opakovane kritizovali aj fungovanie kardiologického oddelenia Fakultnej. Skritizovali tiež analýzu o rekonštrukcii potrubia v nemocnici, ktorú si vedenie zariadenia nechalo vypracovať.

Konsolidačné opatrenia v zdravotníctve, ktoré minulý týždeň predstavila vláda, kritizujú zástupcovia zdravotníckych organizácií naprieč celým sektorom. Dolinková v reakcii na to uviedla, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšaného zdravotníctva. Zároveň deklarovala, že rezort robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu.