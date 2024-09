Pozor na túto bežnú chybu pri hrncoch, môžu vám explodovať

Žena vo videu na sociálnej sieti varuje ľudí pred bežnou chybou pri zohrievaní hrncov na sporáku. Ako ukázala na záberoch zo svojej kuchyne, v jej hrnci došlo k malému výbuchu po tom, čo ho zahrievala na platni bez oleja. Britská kuchárka vystupujúca na sociálnej sieti pod prezývkou The Everyday Chef, natáčala varenie, keď jej kamera zachytila okamih, ako jej prasklo dno hrnca.

„Tak toto sa dnes stalo, prosím, buďte opatrní pri čistení a používaní vášho liatinového hrnca,” napísala pod videom. Na záberoch je počuť, ako k nej pribehol jej manžel a pýta sa, či je v poriadku po tom, čo z vedľajšej miestnosti počul hlasnú ranu.

Žena vysvetlila, že hrniec sa zohrieval na nízkej teplote. Keď sa otočila, aby vzala olej, došlo k explózii. V komentároch priznala, že je rada, že nebola pri hrnci bližšie. „Práve preto som zverejnila video, pretože viem, že tieto hrnce má veľa ľudí a nechcela som, aby sa to stalo niekomu inému,” uviedla autorka videa.

Záleží na teplote aj materiáli hrnca

Tisíce ľudí sa vyjadrili k tomuto incidentu a mnohí boli šokovaní, keď zistili, že sa to môže stať pri suchom ohrievaní riadu so smaltovaným povrchom. Jedna z komentujúcich uviedla, že nasucho je možné zohrievať iba liatinové panvice s hrubým dnom alebo nerezové panvice bez povrchovej úpravy.

Iná žena nesúhlasila a povedala, že liatinu so smaltovaným povlakom možno zohrievať nasucho, ak je správne vyrobená, čo je drahý proces. „To nie je pravá liatina, liatina takto nevybuchne. Vždy používajte liatinu americkej alebo francúzskej výroby, do tých vyrobených v Číne je primiešaný hliník a pri tých sa to stane,” povedala.

Dodala, že keď sa smaltované dno poškriabe, môže sa do neho niekedy dostať bublina vzduchu, ktorá sa v ňom zachytí a spôsobí výbuch. „Keď sa vzduch zahrieva, rozpína sa a praská farba,“ vysvetlila.