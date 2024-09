Opozícia hovorí o rozpade vládnej koalície v priamom prenose

Danko vyhlásil, že Hlas-SD porušil koaličnú zmluvu, keď jeho poslanci podporili námietku poslankyne Lucie Plavákovej (PS) o jej vykázaní z rokovacej sály. Plaváková označila incident za útok na ňu ako LGBTI osobu.

„To, čo predvádza SNS, je absolútne neakceptovateľné,“ povedal šéf poslaneckého klubu PS Martin Dubéci. Koalícia sa podľa neho rozpadá v priamom prenose. Označil ju za „zlepenec hysterických emocionálnych mužov“. Tvrdí, že koaliční predstavitelia šikanujú poslancov a kritizoval expresívne výrazy, ktoré na tlačovej konferencii použil poslanec Rudolf Huliak (SNS).

Vyzval podpredsedu parlamentu povereného jeho riadením Petra Žigu (Hlas-SD), ako aj prezidenta Petra Pellegriniho a premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby začali niečo robiť. Danko podľa neho v rozpore s rokovacím poriadkom rozhodol o vykázaní Plavákovej z rokovacej sály. „Urobil to prvýkrát v tomto volebnom období, je to bezprecedentné rozhodnutie,“ dodal a vylúčil, že by sa poslanci za PS dohadovali s poslancami Hlasu-SD o podpore námietky Plavákovej.

Plaváková odmietla, že by porušila rokovací poriadok. Na počítači má podľa svojich slov dúhové srdce, ako aj nálepku od jej dcéry. „Je to niečo nehorázne. Otvorene povedal, že mu prekážajú LGBT nálepky,“ povedala o Dankovom správaní.

Predseda PS Michal Šimečka označil vykázanie Plavákovej za „neuveriteľnú hanbu“. Tvrdí, že Danko svojvoľne a v rozpore s rokovacím poriadkom „perzekvuje“ Plavákovú. Šimečka vyzval Huliaka na okamžité ospravedlnenie sa Plavákovej.

O rozpade koalície v priamom prenose hovoril aj šéf SaS Branislav Gröhling. „Rozprávalo sa o tom už dlhé týždne, teraz vidíte výsledok,“ povedal novinárom s tým, že Danko hovorí o porušení koaličnej zmluvy zo strany Hlasu-SD. Mária Kolíková (SaS) zároveň odsúdila útoky voči ženám v parlamente. SaS vyzvala Huliaka, aby sa vzdal mandátu. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič vyhlásil, že Dankovi sa rúca koalícia „pomedzi prsty“. Tvrdí, že si z neho v koalícii robia „srandu“, je to podľa Matoviča vidno aj v postoji poslancov za Hlas-SD.