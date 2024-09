V Spojených štátoch plánujú vykonať päť popráv za týždeň

Ak sa popravy v Alabame, Missouri, Oklahome, Južnej Karolíne a Texase uskutočnia podľa plánu, bude to prvýkrát za viac ako 20 rokov — od júla 2003 — keď sa vykoná päť rozsudkov smrti v priebehu siedmich dní, uviedla nezisková organizácia Death Penalty Information Center (DPIC), citovaná v utorok agentúrou AP.

Prvý rozsudok smrti bol už vykonaný v piatok v Južnej Karolíne, kde popravili muža odsúdeného za to, že počas lúpeže v roku 1997 zabil v obchode s potravinami predavača. Bola to prvá poprava v Južnej Karolíne za 13 rokov; dlhú prestávku spôsobila neschopnosť predstaviteľov štátnej väznice získať látky potrebné do smrtiacej injekcie. Od trojzložkového smrtiaceho kokteilu tam preto prešli k používaniu jediného sedatíva, pentobarbitalu.

Ak sa tento týždeň uskutočnia ďalšie štyri popravy, ich počet od obnovenia trestu smrti Najvyšším súdom USA v roku 1976 dosiahne 1600, povedala Robin Maherová, výkonná riaditeľka DPIC. „Dve (popravy) za jeden deň sú nezvyčajné, štyri za dva dni v tom istom týždni sú tiež veľmi nezvyčajné,“ konštatovala.

Popravy kritizovala aj organizácia Amnesty International. „Časový rozvrh toľkých popráv je sám o sebe skľučujúci. No ešte znepokojujúcejšie sú snahy, ktoré každý štát vyvíja na urýchlenie popráv ľudí bez ohľadu na obete, pričom uprednostňuje svoje mašinérie smrti pred krokmi na ich zrušenie,“ uviedla organizácia vo vyhlásení.

Odborníci tvrdia, že päť popráv naplánovaných v priebehu jedného týždňa je iba anomáliou, ktorá je výsledkom toho, že súdy alebo zvolení predstavitelia v jednotlivých štátoch stanovili dátumy približne v rovnakom čase po tom, čo väzni vyčerpali možnosti odvolania.

"Neviem o žiadnom inom dôvode ako o náhode,“ povedal Eric Berger, profesor práva na University of Nebraska, ktorý sa venuje trestu smrti.

Už na utorok sú naplánované ďalšie dve popravy. V Texase majú popraviť duševne chorého Travisa Mullisa, odsúdeného na smrť za zabitie svojho trojmesačného syna v januári 2008. Jeho právnici neplánovali podať žiadne odvolania.

V Missouri má dostať smrtiacu injekciu muž odsúdený za vraždu ženy na predmestí St. Louis v roku 1998. Jeho právnici v pondelok argumentovali, že najvyšší súd štátu Missouri by mal zastaviť popravu pre údajné procesné chyby pri výbere poroty a nesprávne zaobchádzanie s vražednou zbraňou zo strany prokuratúry. Najvyšší súd však tieto argumenty neuznal a guvernér Mike Parson zamietol žiadosť odsúdeného o milosť.

Posledné dve popravy boli naplánované na štvrtok. V Alabame majú vykonať druhú popravu s použitím plynného dusíka. Čaká na ňu muž, odsúdený v roku 1999 za zabitie troch kolegov na pracovisku. Uskutočniť sa mala už v roku 2022, no odsúdencovi sa vtedy nepodarilo zaviesť do žily smrtiace látky.

V Oklahome by mal dostať smrtiacu injekciu muž za to, že v roku 1992 zastrelil počas lúpeže majiteľa obchodu so zmiešaným tovarom. Odsúdený sa k podielu na lúpeži priznal, no tvrdil, že nestrieľal. Orgán pre udeľovanie milosti a podmienečné prepustenie v septembri odporučil oklahomskému guvernérovi Kevinovi Stittovi popravu zrušiť, ten však o ňom ešte nerozhodol.