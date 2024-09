Ako si pripraviť nakladané huby: Táto korenina dodá hubám výnimočnú chuť

Po zbere húb ich mnohí ľudia často krájajú a sušia, no existujú mnohé iné chutné spôsoby, ako zužitkovať nazbierané huby. Nakladané huby sú ideálne ako príloha alebo ako rýchla chuťovka na chlebe či hrianke, ktorú si doprajete počas celého roka. Sú typické pre poľskú a ruskú kuchyňu, pričom Rusi do nakladaných húb pridávajú ako tajnú ingredienciu škoricu. Tá dodá nakladaným hubám úžasnú chuť.

Spracovať môžete takmer všetky druhy húb, ktoré sa vyskytujú v našich zemepisných šírkach. Perfektne sa na tento účel hodia šampiňóny, hríby, kuriatka, podpňovky a hlivy. Skvelú chuť majú aj huby v octe alebo v slanom náleve. Tu je niekoľko zaujímavých receptov na nakladané huby.

Huby nakladané v octe

Foto: Tserliukevich Sviatlana/Shutterstock.com

Ingrediencie:

1 kg lesných húb

1 šálka z 10% octu a vody

3 bobkové listy

2 polievkové lyžice soli

2 polievkové lyžice cukru

niekoľko malých cibúľ

1 čajová lyžička horčičných semienok

Príprava:

Klobúčiky vložte do vriacej vody s lyžičkou soli, varte 20 minút, po 10 minútach pridajte cibuľu, huby vyberte a nechajte ich odkvapkať. Umiestnite huby do vopred umytých sklenených pohárov a nechajte ich vychladnúť. Prevarte vodu s octom, cukrom a zvyškom soli a korenia, nechajte vychladnúť a zalejte huby. Do každej nádoby dajte cibuľu a horčičné semienko. Poháre zakryte a odložte na chladné miesto.

Marinované huby bez octu

Ak dávate prednosť marinovaniu bez octu, použite tento recept na huby v slanom náleve. Budú skvelé ako občerstvenie na večierok. Túto marinádu môžete použiť aj na prípravu nakladaných húb.

Ingrediencie:

2 kg šampiňónov alebo hríbov

2 polievkové lyžice soli

1 polievková lyžica nového korenia

bobkový list

biela alebo červená cibuľa

Príprava:

Hríby dôkladne očistite a opatrne nakrájajte na menšie kúsky. Opláchnite ich pod tečúcou vodou, osušte v sitku a položte na papierovú utierku. Cibuľu nakrájajte na kolieska. Huby vložte do vyvarených pohárov. Zalejte ich vlažnou vodou a pridajte cibuľu, nové korenie a bobkový list. Zavrite viečka, vložte do hrnca s vodou a varte 30 minút. Na druhý deň zavárajte poháre rovnakým spôsobom a postavte ich hore dnom.

Nakladané huby bez cibule

Foto: Marina Parshina/Shutterstock.com

Recepty na nakladané huby zvyčajne obsahujú cibuľu, no môžete sa bez nej zaobísť a pripraviť lahodnú marinádu na báze vody.

Ingrediencie:

1 kg ľubovoľných húb

bobkové listy

Nové korenie

čierne korenie

2 chilli papričky

semienka koriandra

Príprava:

Očistite huby a nakrájajte ich na menšie kúsky. Vložte ich do cedníka a umyte pod tečúcou vodou. Rozložte ich na papierovú utierku a nechajte ich uschnúť. Osušené huby nasypte do nádoby a zalejte ich vlažnou vodou. Pridajte koriander, bobkový list, zrnká korenia a nasekanú papriku. Pevne zaskrutkujte viečko a vložte do hrnca. Varte 30 minút a potom vyberte. Postup zopakujte na druhý deň, aby sa obsah uzavrel.