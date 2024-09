Chrobáky v kuchyni: Takto sa zbavíte potravinových škodcov

Možno ste si všimli, že napriek pravidelnému upratovaniu vám v kuchyni lezú malé chrobáky. Nachádzate ich v skrinkách alebo špajzi a našli si cestu k vašim potravinám. Okrem okrídlených molí môžu vaše zásoby potravín napadnúť škodcovia ako červotoč chlebový, potemník skladový, zrniar čierny, ryžový alebo kukuričný.

Skutočný problém prichádza, ak si po niekoľkých dňoch okrem chrobáčikov všimnete aj žlté a biele larvy, ktoré sa plazia okolo uskladnených potravín. Dostanú sa cez obaly múky, cukru, sušienok aj iných potravín. Strúhanka, múka alebo ryža sú často najväčším zdrojom zamorenia. Tu je niekoľko najčastejších druhov škodcov v potravinách.

Červotoč chlebový

Foto: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com

Hnedý chrobák oválneho tvaru o veľkosti asi 2 až 4 mm vie lietať a môže sa k vám dostať zvonku. Priťahuje ho svetlo, teplo a najmä potrava, do ktorej kladie vajíčka. Zvyčajne si ho však domov prinesiete s kontaminovanými potravinami. Larvy milujú všetko, čo obsahuje škrob. Dokážu sa prehrýzať cez tenký plast, drevo, dokonca aj hliníkovú fóliu. Obaly od potravín pre ne nie sú žiadnou prekážkou. Priťahujú ich obilniny a sušené potraviny vrátane krmiva pre domáce zvieratá. Pustia sa aj do korenín, orechov a pečiva.

Potemník skladový

Foto: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com

Ide o chrobáka červenohnedej farby s veľkosťou asi 3 - 4 mm. Rád sa skrýva na teplých miestach s dostatkom potravy. Nájdeme ho v múke a obilných výrobkoch, strukovinách semienkach. Požiera aj ryžu, cestoviny, kakao aj korenie. Larvy znehodnotia vaše potraviny výkalmi a potom sa rýchlejšie kazia a nie sú vhodné na konzumáciu.

Zrniar čierny, kukuričný a ryžový

Foto: Jay Ondreicka/Shutterstock.com

Všetky tri druhy zrniara sú si podobné a mierne sa líšia sfarbením a veľkosťou. Spôsobujú veľké škody v skladoch aj v našich domácnostiach. Majú radi teplo a tmu. Zvyčajne sa k vám dostanú z obchodu v baleniach s ryžou alebo múkou. Nájdete ich v strukovinách, cestovinách a dokonca aj v krmive pre domáce zvieratá.

Ako sa zbaviť chrobákov v kuchyni

Asi tušíte, že musíte zlikvidovať všetky zásoby potravín, ktoré napadli škodcovia. Neprenášajte ich po dome a kontaminované potraviny čo najskôr vyhoďte von do odpadu. Ak je to možné, postriekajte vrecia insekticídom a zaviažte ich. Je to z toho dôvodu, aby sa červy neprehrýzli von. Ak máte v blízkosti domu odpadkový kôš, buďte si istí, že sa k vám hmyz opäť vráti cez okno alebo dvere.

Keď ste vyhodili chrobáky a larvy z domu, musíte po nich ešte dôkladne upratať. Je dobré chrobáky a larvy povysávať. Skrinky a police s potravinami vyčistite pomocou vody so saponátom alebo octom a nezabudnite na podlahy. Môže vám pomôcť aj horúci vzduch z fénu, ktorým zabijete larvy alebo vajíčka, ktoré sa ukrývajú v škárach a štrbinách. Utesnite praskliny, štrbiny v policiach a voľné spoje. Tým sa odstránia možné úkryty pre hmyz. Ak sa rozhodnete použiť insekticíd, vyberte si taký, ktorý má dlhý aplikátor, aby ste sa dostali do dier a štrbín.

Dôležitá je prevencia

Ak chcete odhaliť prítomnosť chrobákov, vyskúšajte použiť lepivý valček na odstraňovanie chlpov z oblečenia. Z času na čas prejdite valčekom po povrchu políc a skriniek, kde sa môžu vyskytovať. Pozrite sa na lepivý valček a zistite, či sa na ňom chrobáky prichytili alebo nie.

V rámci prevencie je vhodné nerobiť zbytočne veľké nákupy potravín do zásoby. Ak chcete nejaké potraviny uchovávať dlhšiu dobu, nakúpte si uzatvárateľné nádoby, do ktorých sa škodcovia nedostanú. Rovnako ako v prípade potravinových molí je najlepšou prevenciou proti nepríjemnému hmyzu čistota a častá kontrola uskladnených potravín.