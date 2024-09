Emmanuel Macron vymenoval novú vládu premiéra Michela Barniera

Barnier zostavil vládu po 11 týždňoch politickej neistoty, ktorú vyvolali predčasné parlamentné voľby na prelome júna a júla. Premiér teraz dúfa, že v politicky roztrieštenom parlamente nájde podporu naprieč viacerými stranami, uvádza Reuters.

Novým ministrom vnútra sa stal konzervatívny senátor Bruno Retailleau, post ministra pre rozpočet obsadil Laurent Saint-Martin a ministrom financií sa stal súčasný šéf parlamentnej komisie pre hospodárske záležitosti Antoine Armand.

Prvou dôležitou úlohou vlády bude predložiť rozpočtový plán na rok 2025, a to do januára. Cieľom je riešiť finančnú situáciu Francúzska, ktorú Barnier tento týždeň označil za „veľmi vážnu“, a vysporiadať sa najmä s rastúcim rozpočtovým deficitom krajiny. „Musíme znížiť verejné výdavky a zefektívniť ich,“ uviedol Armand v rozhovore pre týždenník Journal du Dimanche. „Ak by bolo riešením zvyšovanie daní, Francúzsko by už dávno bolo svetovou veľmocou,“ dodal.

Zmenil sa aj minister pre oblasť spravodlivosti, ktorým sa stal ľavicový politik Didier Migaud a odchádzajúci minister pre európske záležitosti Jean-Noël Barrot obsadil post ministra zahraničných vecí. Macron ponechal na kľúčových postoch viacero odchádzajúcich ministrov vrátane Sébastiena Lecorna, ktorý zotrvá na pozícii ministra obrany.

Podľa Barniera bude medzi priority jeho vlády patriť zlepšenie kúpnej sily obyvateľstva, lepšia kontrola imigrácie a lepšie riadenie verejných financií. Nová vláda je „pripravená konať v prospech francúzskeho ľudu“, vyhlásila ešte vo štvrtok premiérova kancelária.

Macron vymenoval konzervatívneho Barniera (73) za premiéra začiatkom tohto mesiaca po dlhom váhaní s nádejou, že sa bývalému vyjednávačovi EÚ pre brexit podarí získať dostatok partnerov pre kabinet, ktorý bude schopný vládnuť.

V predčasných parlamentných voľbách zvíťazila ľavicová aliancia Nový ľudový front (NFP) pred centristickou koalíciou Spolu (ENS) prezidenta Macrona a krajne pravicovou stranou Národné združenie (RN). Žiadna skupina však v parlamente nezískala absolútnu väčšinu.