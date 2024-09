Na križovatkách v Banskej Bystrici sa pre uzáveru mosta strieda vyše 100 policajtov

Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia v súvislosti s uzavretím rýchlostnej cesty R1, ku ktorému došlo vo štvrtok (19. 9.) popoludní z dôvodu havarijného stavu mosta v mestskej časti Kremnička.

„Motoristi prichádzajúci od Zvolena hlásia viac ako hodinové zdržanie. Odporúčame vodičom, ktorí smerujú po ceste R1 od Bratislavy na Banskú Bystricu, prípadne majú plánovanú cestu smer Donovaly a ďalej, aby použili zjazd na Kremnicu/Kremnické Bane a použili tak trasu v smere na Martin. Taktiež v opačnom smere odporúčame vyhnúť sa prejazdu Banskou Bystricou,“ zdôraznila polícia.

V teréne sú aj hliadky Mestskej polície (MsP) v Banskej Bystrici, ktoré zabezpečujú dohľad nad priechodmi pre chodcov, kde je odpojená svetelná signalizácia z dôvodu plynulosti dopravy.

„Prosíme obyvateľov, aby prioritne využívali priechody riadené príslušníkmi MsP a zároveň bezpečne prešli na druhú stranu cesty. Regulované priechody sú na Zvolenskej ceste k hypermarketu, Sládkovičova ulica - zastávka ZVT, Sládkovičova ulica pri Mestskom mládežníckom štadióne Radvaň,“ informovala radnica.

Krízový štáb mesta Banská Bystrica rozhodol vo štvrtok o uzavretí mosta v Kremničke z dôvodu jeho náhleho zhoršenia technického stavu a okolo 16.00 h došlo aj k uzavretiu úseku rýchlostnej cesty R1, ponad ktorú most vedie. Padlo tiež definitívne rozhodnutie, že most, ktorý je prvým pri vstupe do Banskej Bystrice v smere od Zvolena, urýchlene zbúrajú.