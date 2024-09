Video: Levy zaútočili cez bránu pred domom. Takto zareagovali domáce psy

Bezpečnostné kamery zachytili dramatické zábery, ako dva verné psy odohnali dvojicu levov v indickom Gudžaráte. Na záberoch spred domu v obci Thoradi vidno, ako veľké šelmy pribehli k bráne domu a zaútočili na dva strážne psy. Lev začal spoza brány zúrivo škrabať mreže, zatiaľ čo sa k nemu priblížil ďalší pes, aby pomohlo brániť svojho kamaráta.

Pomerne malé psy zúrivo štekali v snahe zastrašiť šelmu, ktorá je takmer štyrikrát väčšia ako oni. Železná brána sa mierne pootvorila, keď do nej lev vrazil. Vtom sa objavil ďalší lev, ktorý sa pokúsil vtrhnúť do obydlia. Psy sa však nenechali zastrašiť a po konfrontácii sa levy rozhodli ustúpiť do neďalekých kríkov.

Jeden z čiernych psov sa odvážne vydal cez pootvorenú bránu, aby prehľadal okolie a zdá sa, že oba levy skutočne utiekli. Záznam sa končí v momente, keď prišiel situáciu skontrolovať muž s baterkou. Našťastie, sa po tomto incidente nikomu nič nestalo a utrpela iba hrdosť dvoch levov.