Muž vliezol do medvedieho brloha. Toto sa stalo, keď sa medveď vrátil

Populárny influencer natočil šokujúce zábery z medvedieho brlohu, na ktorých sa stretol tvárou v tvár s obrovským medveďom hnedým. Tridsaťjedenročný Stefan Janković zo Srbska sa na sociálnych sieťach podelil o virálne zábery, ako sedí v medveďom brlohu. Aj keď bol mladík presvedčený o tom, že mu nič nehrozí, tento kúsok by sa nikto nemal snažiť zopakovať.

Stefan Janković má 1,4 milióna sledovateľov na YouTube a 1,1 milióna sledovateľov na TikToku. Janković najprv zverejnil iba zostrihanú verziu videa, podľa ktorého sa zdá, že sedí a čaká v brlohu a potom sa objaví medveď a nájde ho v jeho úkryte.

Zábery boli zinscenované

Ako sa však neskôr ukázalo, video bolo zinscenované. Janković, ktorý na YouTube vystupuje aj pod menom „Janko“, najprv nechal verejnosť myslieť si, že skutočne provokoval medveďa. No o niekoľko dní, keď sa tieto zábery stali virálne, zverejnil celé video z jeho návštevy chovateľa medveďov v Bosne.

Hoci to Janković dobre zinscenoval, v skutočnosti vo videu interagoval so zachránenými medveďmi, ktoré istý muž chová od mláďat. Influencer to priznal vo videu na YouTube, kde vysvetlil ďalšie súvislosti.

Niektorí komentujúci sa nenechali oklamať a poukázali na nezrovnalosti v pôvodnom virálnom videu. Jedna osoba napísala: „Nie je to skutočné, je to falošné. Pozastavte to, keď vychádza z brlohu a pozrite sa do pozadia. Je tam ďalší muž a plot. Je to medveď v zajatí. Pozná tohto človeka, preto bol zmätený, nie nahnevaný.“