Sanácia svahu pri Strečne sa už zaobíde bez víkendových uzáver cesty

Po stredajšom rokovaní krízového štábu na pôde Okresného úradu (OÚ) v Žiline o tom informovala jeho prednostka Emília Pavlusíková.

Do 29. septembra bude na kritickom úseku cesty doprava vedená v jednom jazdnom pruhu a striedavo riadená semaformi od 7.00 do 17.00 h. „Otázny je najbližší víkend 14. a 15. septembra, kedy je predpoklad silných dažďov a búrok. V prípade nepriaznivého počasia by bola premávka počas víkendu obojsmerná, ale o tom budeme informovať v piatok prostredníctvom polície,“ uviedla Pavlusíková.

Realizátor sanačných prác mal v pôvodnom harmonograme schválených spolu sedem úplných uzáver cesty, ale nakoniec mu postačili len štyri. „Máme veľké šťastie na počasie, takže práce idú podľa plánu, ba dokonca aj v predstihu. V piatok chystáme zhodnotenie geológom, čo všetko je už urobené,“ poznamenal geotechnik Boris Vrábel. Potvrdil, že ak sa nič nepredvídané nestane, od konca septembra už na ceste pod Strečnom nebudú nutné žiadne obmedzenia.

Aj keď sú dopravné obmedzenia miernejšie, ako sa pôvodne plánovalo, kolóny na ceste medzi Žilinou a Martinom sú na dennom poriadku. Riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu v Žiline Ivan Gabaj uviedol, že polícia zvyšuje výkon služby tak, aby policajné hliadky vedeli reagovať na prípadné problémy. „Aj naďalej odporúčame vodičom, aby reagovali na kolóny, ktoré vznikajú v smere od Žiliny alebo od Martina, využívali obchádzkové trasy a boli hlavne zodpovední,“ podotkol Gabaj.

Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra.