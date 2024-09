Video: Muž na zastávke napadol tehotnú Slovenku. Takýto zákrok však nečakal

V Prahe došlo k incidentu, pri ktorom mladík slovne a následne aj fyzicky napadol ženu stojacu na zastávke električky. Zásah muža, ktorý mladíka okamžite spacifikoval, sa stal hitom sociálnych sietí a zábery obleteli celý svet. Na videozázname z električkovej zastávky Masarykovo nádraží je vidieť mladíka v čiernom tričku, ako kričí na ženu a ukazuje jej zdvihnutý prostredník.

Následne začal agresor kráčať k žene, ktorá celý incident natáčala na mobilný telefón. „Čo robíš? Prečo?“ opýtala sa ho žena po slovensky. Mladík, ktorému očividne chýbalo niekoľko predných zubov, žene vulgárne vynadal a potom ju udrel rukou. Ostatní ľudia na zastávke nereagovali, no v tej chvíli z druhej strany ulice pribehol neznámy muž, chytil mladíka zozadu pod krk a zvalil ho na zem. Potom ho niekoľkokrát udrel a lámanou češtinou ho vyzval, aby sa ukľudnil a odišiel.

Podľa televízie CNN Prima NEWS sa polícia incidentom zatiaľ nezaoberá, keďže ho nikto nenahlásil. Podľa nepotvrdených správ, ktoré kolujú na sociálnych sieťach, bola napadnutá žena tehotná. Predpokladá sa, že muž, ktorý agresora spacifikoval, pochádza z Ukrajiny. Video prevzali niektoré zahraničné stránky, kde zábery videli milióny ľudí z celého sveta.

