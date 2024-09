Československé tanky prichádzajú do World of Tanks

Vývojári online multiplayer hry World of Tanks ohlásili jednu z najväčších aktualizácií roka s názvom Krupobitie. Do hry prinášajú československé ľahké tanky s úplne novými streleckými mechanikami, dynamickejšie náhodné udalosti, kompletne prepracovaný systém perkov pre posádky a úplne novú sezónu Battle Passu inšpirovanú univerzom Waffenträger. Okrem toho je tu špeciálna udalosť „Back in Action“ pre hráčov, ktorí boli dlhší čas mimo hry, a ponúka šancu získať skvelé odmeny, ako sú dni prémiového účtu, prenájmy vozidiel, kredity a ďalšie.

Hlavným lákadlom tejto aktualizácie je nová línia československých ľahkých tankov, ktorá sa skladá zo štyroch rýchlych flankerských strojov, pričom na čele stojí impozantný Vz. 71 Tesák. Objaví sa aj LPT-67 Šelma, Vz. 64 Blesk a Škoda T 17. Tanky vysokej triedy majú unikátne automatické delá, ktoré vypália tisíce rán za minútu, takže hráči by sa mali pripraviť na tieto dynamické strelecké mechaniky. Tri vetvy vozidiel sa tiež dočkali posilnenia, takže hráči môžu očakávať vylepšenia vetiev Bat.-Châtillon 25 t, M48 Patton a K-91.

Osem máp bolo prepracovaných pre väčšie herné pohodlie a tri ďalšie dostali náhodné udalosti. Hráči budú svedkami bombardovania centrálneho závodu v Plzni, havárie lietadla na hore Malinovka a zosuvu kameňov, ktorý zmení krajinu v Karelii. Tieto udalosti pretvárajú bojiská, čo prináša nové príležitosti a výzvy. Aktualizácia World of Tanks 1.26: Hailstorm je teraz aktívna a hráči si môžu vyskúšať všetky novinky už teraz.