Pozor na lacné „turecké zuby“! Žena doplatila na snahu ušetriť

Austrálčanka Kim Edwardsová zo Sydney varuje pred cestovaním za lacnými zubnými fazetami do zahraničia. Tento trend je obľúbený aj u Slovákov, ktorí sa spoliehajú na zľavy najmä v Maďarsku, no niektorí Európania cestujú aj do Turecka.

Práve Turecko si ako cieľovú destináciu na dentálny zákrok vybrala aj Edwardsová. Tej mali v Austrálii operovať nos, no nakoniec sa kvôli operácii vybrala do Turecka, kde ju to vyšlo lacnejšie. Keď už bola na mieste, rozhodla sa naraz podstúpiť aj facelift (chirurgický zákrok na omladenie vzhľadu tváre) a nechať si nasadiť zubné fazety. Všetky zákroky dokopy ju v zahraničí vyšli na 30 tisíc dolárov (27 tisíc eur).

Kliniku si vyberala podľa recenzií

Foto: Dayfaphoto/Shutterstock.com

Ako informuje denník New York Post, Edwardsová sa pri výbere kliniky v Turecku spoľahla na recenzie na viacerých stránkach vrátane Google Reviews, Real Self, Google Health a Trust Pilot. Zariadenie, ktoré si vybrala, malo celkové hodnotenie 4,9 z 5.

Komplikácie nastali hneď po zákroku. Austrálčanka sa stretla s rečovou bariérou a časovou tiesňou kvôli odletu späť do Austrálie, a tak na mieste nezistila, či zákrok dopadol podľa predstáv.

„Objednala som si fazety, ale domov som sa vrátila s niečím iným,“ uviedla Edwardsová v rozhovore. „Domov som prišla s panelom asi štyroch zubov spojených dokopy,“ priblížila.

Krátko po návrate do Sydney jej nový implantát vypadol, a tak sa pokúsila kontaktovať zdravotnícke zariadenie v Turecku. Lekári jej však oznámili, že nové zuby si pravdepodobne nesprávne čistila, a tak jej vypadli jej vinou.

Edwardsová na svoju obranu tvrdí, že zuby si nemala ako čistiť, keďže boli komplikovane vložené do jej úst. Keď sa znovu pokúsila kontaktovať kliniku, zistila, že zamestnanci ju zablokovali na všetkých sociálnych sieťach.

Austrálčanka sa po nevydarenom dentálnom zákroku nevedela skontaktovať s klinikou v Turecku; Foto: Linaimages/Shutterstock.com

Sklamaná pacientka sa snažila zverejniť aj negatívnu recenziu, no klinika ju na všetkých stránkach vždy hneď zmazala. Keďže sa nedalo nič robiť, musela sa so žiadosťou o nápravu obrátiť na domácich chirurgov, mnohí z nich však nechceli naprávať prácu niekoho iného.

Edwardsová napokon našla chirurga, ktorý jej pri 12-hodinovom zákroku odstránil mostík z Turecka. Trvalo však celý rok, kým sa jej ďasná dostatočne zahojili pred ďalším zákrokom. Po celý ten čas musela nosiť zubnú náhradu.

Edwardsová sa napokon dočkala náhrady po vyše 18 mesiacoch, pričom na celý proces v Austrálii minula vyše 80 tisíc dolárov (72 tisíc eur). Ben Hargreave z kliniky Dental Boutique, v ktorej si Austrálčanka nechala opraviť chrup, opísal prácu tureckého chirurga ako „masaker“. Podľa neho by žiadny odborník v Austrálii nevykonal zákrok, pri ktorom by bolo potrebné odstrániť taký veľký objem prirodzených zubov.

„Stúpa počet Austrálčanov, ktorí si v zahraničí nechávajú zbytočne robiť korunky, čo často vedie k nenapraviteľným škodám na zdravých zuboch a ďasnách,“ uviedol Hargreave.

Edwardsová dnes varuje ostatných, ktorí zvažujú kozmetickú operáciu v zahraničí: „Je to celé riskantné. Instagram je podvod, TikTok je podvod. Na všetkom máte filtre, všetko sú to lži. Snažím sa prehovoriť priateľov, aby tomu nepodliehali,“ dodala.