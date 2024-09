Lepšia úroda sliviek: Takto zabezpečíte väčšie a chutnejšie slivky

Slivky sú ako všetky ostatné ovocné stromy citlivé a často si vyžadujú špecifické podmienky, aby z nich bola bohatá a chutná úroda. Slivky potrebujú kombináciu ideálneho počasia, živín a malej pomoci od opeľovačov. Či už pestujete veľké slivky na okraji pozemku, alebo malé ovocné stromčeky v kvetináčoch, tu je niekoľko cenných informácií, ktoré potrebujete na dosiahnutie úspechu.

Slivkám zvyčajne trvá tri až päť rokov, kým začnú plodiť, takže ak ste nedávno zasadili mladý strom na záhrade, budete potrebovať trochu trpezlivosti. Hneď ako na jar opadnú kvety, začne sa tvorba plodov a počas leta by ste mali vidieť, ako sa tvoria malé slivky. Aj keď sa to líši v závislosti od podnebia, čas zberu býva približne od augusta do októbra, v závislosti od odrody, ktorú pestujete. Ak má však vaša slivka málo plodov alebo žiadne, existujú spôsoby, ako podporiť lepšiu úrodu v nasledujúcom roku.

Ideálne podmienky

Slivky najlepšie rodia na chránených, slnečných miestach. Ak ste slivku vysadili na mieste, ktoré je otvorené poveternostným vplyvom, možno budete musieť stromček premiestniť. Najlepší čas na to je začiatok jari pred začiatkom obdobia ich aktívneho rastu. Vždy sa vyhýbajte umiestneniu sliviek na miestach náchylných na silné mrazy alebo silný vietor.

Dôležitá je aj výživa ovocných stromov. Hnojivá s vysokým obsahom fosforu podporia kvitnutie a tvorbu plodov. Stromom prospieva aj mulčovanie, ktoré pomôže zlepšiť stav pôdy a zároveň udrží burinu ďalej stromu. Mulč navyše pomáha udržať vlhkosť v pôde počas teplejších mesiacov.

Nakoniec sa uistite, že slivky každý rok orezávate v správnom čase. Hoci sa to môže líšiť v závislosti od vašej lokality a podnebia, zvyčajne by ste mali orezávať približne v júni a júli. Mali by ste odstrániť odumreté a poškodené konáre a vytvoriť otvorený tvar odstránením všetkých dovnútra rastúcich stoniek. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili vyvíjajúce sa plody.

Podpora opeľovania

Určité odrody sliviek sú samoopelivé, čo znamená, že strom dokáže plodiť sám bez toho, aby potreboval peľ z iného stromu. Väčšina sliviek však taká nie je a preto potrebujú na dobrú úrodu iný strom v blízkosti. Bez ohľadu na to, akú odrodu máte, opeľovače sú nevyhnutné, ak chcete koncom leta získať bohatú úrodu.

Opeľovanie zabezpečujú vtáky, včely, motýle a mole. Preto by ste mali podporiť návštevnosť vašej záhrady opeľovačmi, napríklad pomocou kvetov bohatých na nektár. Rastliny ako verbena, echinacea a šalvia sú veľmi lákavé pre opeľovače. Pomôžu aj nevädze, ďatelina a sedmokrásky.