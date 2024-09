Chyba pri používaní sitka: Toto musíte spraviť hneď po použití

Sitko je užitočný kuchynský pomocník, ktorý sa hodí na množstvo činností. Okrem tradičného scedenia cestovín vám pomôže aj pri odstraňovaní kôstok z citrónovej šťavy, preosievaní múky či umývaní ovocia a zeleniny.

Sitko je však náročné na čistenie, keďže sa v jeho drobných priezoroch ľahko zachytávajú kúsky potravín a štiav. Ťažkostiam pri umývaní sa našťastie viete vyhnúť jediným krokom, ktorý je potrené vykonať hneď po použití.

Sitko treba oklepať

Foto: The Image Party/Shutterstock.com

Ako píše magazín pre kuchárov a kuchárky Bon Appétit, pri následnej starostlivosti o sitko pomáha, keď ho hneď po použití oklepete o kuchynský drez. „To pomáha uvoľniť menšie kúsky, ktoré sa v ňom ešte neusadili,“ uvádza sa v článku.

Bonusovým krokom naviac je okamžité namočenie sitka do horúcej vody so saponátom po dobu aspoň 15 minút. Do vody môžete pridať aj kvapku octu, kľúčová je jedine rýchlosť.

Ďalšie tipy pri používaní a čistení sitka ponúka vlákno na diskusnom fóre Reddit, v ktorom jeden používateľ predstavil svoj postup: „Ja ho v drese pretočím a osprchujem vodou. To ho väčšinou dosť dobre prečistí,“ radí.

Mnohí odporúčajú nenechávať sitko bez opláchnutia po použití, a našiel sa aj tip, podľa ktorého treba zažratú špinu vyčistiť pomocou starej zubnej kefky.