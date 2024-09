Zvláštny príznak tehotenstva: Žena si všimla zmenu s očami, mnohých vydesila

Tehotenstvo je ekvivalentom deviatich mesiacov nadšenia, obáv a záhadných príznakov. Hoci prakticky každá matka naň spomína s dávkou lásky a vďaky, mnohé si pamätajú aj nepríjemné príznaky, ktoré ho sprevádzali.

Jednou zo žien, ktorá sa počas tehotenstva stretla s výnimočnými príznakmi, je Angličanka Madeline Odentová. Tá na sociálnej sieti X zverejnila v príspevok, v ktorom uvádza: „No skvelé, práve som dosiahla také štádium tehotenstva, že mám v tele priveľa krvi, a tak mi očné buľvy zmenili tvar, a teraz mi nesedia šošovky.“

oh cool I’ve reached the stage of pregnancy where there’s so much extra blood in my body that my eyeballs have changed shape and now my contacts don’t fit