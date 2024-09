Danko: Podpísanie memoranda o zahraničnej politike je dôležitý akt

Opozičný poslanec za PS Martin Dubéci si myslí, že podpísanie deklarácie vysiela nejasný signál do spoločnosti, pretože premiér Robert Fico (Smer-SD) má zmätočné vyjadrenia v súvislosti so zahraničnou politikou.

Koalícia je podľa Danka často predmetom útoku, že sa orientuje len „na jednu svetovú stranu“. „Myslím si, že je dôležité, aby zástupcovia parlamentu, prezident SR a premiér jasne deklarovali našu orientáciu. Naše ukotvenie sme nikdy nespochybňovali,“ povedal Danko. Zároveň podotkol, že Európska únia (EÚ) sa uzatvára a v mnohých veciach sa správa dosť diktátorsky.

Dubéci je toho názoru, že v dnešnej dobe je dôležité, aby Slovensko malo určenú svoju zahraničnú orientáciu. „Potom je tu pán Fico, ktorý síce napíše niečo na papieri, ale potom jeho vyjadrenia voči Ruskej federácii a ďalším aktérom sú veľmi zmätočné,“ poznamenal poslanec. Geopolitické záujmy Slovenska sú podľa neho v Európskej únii a najväčšia geopolitická výzva je konflikt na Ukrajine.

Danko zároveň reagoval na otázku o chýbajúcom šéfovi parlamentu, tento post podľa koaličnej zmluvy patrí strane Hlas-SD. „Z toho, či Danko alebo niekto iný bude predsedom parlamentu, chlieb lacnejší nebude,“ skonštatoval s tým, že parlament funguje a váži si podporu premiéra. Debata o šéfovi NR SR patrí podľa Danka „do kuchyne“. Danko zároveň tvrdí, že v koaličnej zmluve je veľa nejasností.

„Jednoducho, kým sa nevyrieši táto otázka, tak sa nevieme dostať k ničomu inému, lebo všetko so všetkým súvisí,“ skonštatoval Dubéci na margo predsedu NR SR. PS podľa neho chce, aby koalícia vyriešila tento problém, a preto navrhli, aby bol na najbližšiu schôdzu Národnej rady SR zaradený bod voľby predsedu parlamentu. „Vyvolali sme to sami vlastnou iniciatívou a chceme otvoriť rozpravu k tomuto bodu. Nech koalícia ukáže, že to dokáže zvládnuť,“ povedal Dubéci.

Šéf SNS považuje za dôležitejšie, aby koalícia našla spoločnú reč k tomu, kde je hranica normálneho zbrojenia a kedy je to neúnosné. Slovensko podľa neho potrebuje pre pozemné vojsko tatrovky. Zameral by sa aj na nakúp osemkoliek. Pri nákupe protivzdušnej obrany je zdržanlivý, nie je jeho zástancom. „Kvitujem ministrovi obrany niektoré nákupy, niektoré však budeme musieť prehodnotiť,“ skonštatoval Danko. Nie je nadšený ani plánom výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove.