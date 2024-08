Známy cirkus choval tigre v otrasných podmienkach, ŠVPS SR zakročila

Inšpektori z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Nové Zámky vykonali 15. augusta 2024 neohlásenú kontrolu v Národnom cirkuse Aleš. Urobili tak na základe podnetov od občanov aj organizácie Sloboda zvierat, ktorá dlhodobo upozorňovala na nedodržiavanie veterinárnych podmienok chovu tigrov v známom českom cirkuse.

TAKTO TRÁVIA TIGRE V CIRKUSOCH U NÁS CELÉ LETO. Cirkusanti si nedajú pokoj. Dobre vedia, že pre všetky šelmy platí u... Uverejnil používateľ Sloboda zvierat Pondelok 12. augusta 2024

Ako informuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na svojej stránke, kontrola v cirkuse odhalila závažné nedostatky v starostlivosti o vzácne šelmy. Veterinári zistili, že tri samice bengálskeho tigra, ktoré boli označené transpondérom a mali platné vakcinácie proti besnote, boli v čase kontroly zatvorené v prívese, ktorý bol rozdelený na tri klietkové časti.

Hoci im bolo zabezpečené kŕmenie, prístup k čerstvej vode a každodenná kontrola, ustajnenie týchto šeliem nezodpovedalo potrebám ich veku a hmotnosti. Koterce neboli dostatočne veľké a neobsahovali žiadne prvky na obohatenie životného prostredia zvierat. „Tigre nemajú možnosť pobytu vo výbehu, pretože už nie sú socializované a neposlúchajú povely ošetrovateľov,“ uviedla ŠVPS SR.

Tigrom hľadajú nový domov

Hoci neboli zistené žiadne fyzické poruchy pohybového, kožného, dýchacieho alebo tráviaceho systému, veterinári si u zvierat všimli príznaky apatie, letargie a stereotypného správania, ktoré boli dôsledkom nedostatočného naplnenia etologických potrieb. Z tohto dôvodu veterinárni inšpektori skonštatovali, že podmienky, v ktorých sú tigre držané, výrazne znižujú kvalitu ich života.

Na základe zistení bolo prevádzkovateľovi cirkusu nariadené vykonať opatrenia na výrazné zlepšenie životných podmienok zvierat. Chovateľ však priznal, že nie je schopný zabezpečiť potrebnú starostlivosť o tieto šelmy a vyjadril ochotu vzdať sa ich.

„RVPS Nové Zámky v spolupráci so ŠVPS SR intenzívne hľadá vhodné chovné zariadenie, do ktorého by mohli byť tigre premiestnené v čo najkratšej dobe,“ uviedli inšpektori.

V cirkuse Aleš chovajú šelmy v klietkach dlhodobo

Od roku 2019 je na Slovensku zakázané vystupovanie a trénovanie divokých zvierat. Ako však upozorňuje Sloboda zvierat, súčasná legislatíva nezakazuje ich transport a presun na územie Slovenskej republiky. Napriek tomu je možné vykonávať drezúru iných druhov zvierat, ako sú ťavy, lamy alebo pštrosy.

Ako zdokumentovala Sloboda zvierat, tigre žili v nevyhovujúcich podmienkach už viac ako rok. V máji 2023 organizácia zverejnila fotografie tigrov zavretých v malých klietkach a poukázala na to, že cirkus šelmám neumožňuje výbeh. Ošetrovatelia tvrdili, že tigre by ich po vypustení zožrali.

Takto u nás v cirkusoch žijú tigre! Sú aj vo vašom meste? Pošlite fotky! Aj cirkus Aleš vie, že tigre (a ďalšie... Uverejnil používateľ Sloboda zvierat Streda 10. mája 2023

Národní cirkus Aleš, jeden z najväčších tradičných českých cirkusov, pochádza z Plzne, ale dlhodobo vystupuje na Slovensku. Okrem problematickej starostlivosti o zvieratá sa tento cirkus v mestách, kde vystupuje, často propaguje pomocou nelegálnej čiernej reklamy.