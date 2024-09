Ako nikdy nezabudnúť, kde ste nechali kľúče alebo prečo ste vošli do miestnosti: Využite tento trik

Ak si pravidelne neviete spomenúť na niektoré detaily, či už stratené cennosti alebo zabudnuté činnosti, existuje jednoduchý trik, ktorý vám pomôže spomenúť si. Vedec a emeritný profesor z University of Cambridge odhalil svoj geniálny pamäťový trik. Podľa profesora Jona Simonsa môže aktívna snaha spomenúť si na niečo zabrániť tomu, aby sa spomienka obnovila.

Namiesto toho radí myslieť na niečo iné alebo nájsť spôsob, ako sa uvoľniť, aby sa spomienky obnovili. V podcaste Rosebud vysvetlil:

„Keď sa naozaj veľmi snažíme niečo si spomenúť, často sa stane to, že práve touto snahou zablokujeme vyvolanie spomienky. A až keď to úsilie, ktoré sme vynaložili, postupne opadne a my možno premýšľame o iných veciach alebo sa jednoducho upokojíme a uvoľníme, spomienku sa nám podarí obnoviť."