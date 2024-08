Pri tragickej autonehode zomrel známy hokejista NHL

Americký hokejista Johnny Gaudreau z Columbusu Blue Jackets v NHL spolu s bratom Matthewom zomreli pri dopravnej nehode. Informáciu oficiálne potvrdil zámorský klub. Hrozná tragédia sa udiala v noci zo štvrtka na piatok.

Tridsaťjedenročný útočník a jeho brat boli na bicykloch neďaleko ich rodného mesta Salem v štáte New Jersey, keď ich zrazilo auto. Vodič auta mal byť pod vplyvom alkoholu.

Obaja boli v mieste svojho bydliska, kde sa chystali na svadbu svojej sestry Katie, ktorá sa mala konať už zajtra.

Na snímke Johnny Gaudreau, Foto: TASR/AP/Chris Szagola

„Columbus Blue Jackets je šokovaný a zdrvený touto nepredstaviteľnou tragédiou. Johnny bol nielen skvelý hokejista, ale predovšetkým milujúci manžel, otec, syn, brat a priateľ. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho manželke Meredith, jeho deťom Noe a Johnnymu, jeho rodičom, ich rodine a priateľom. V tejto chvíli prosíme o modlitby za rodinu Gaudreauovcov a o rešpektovanie ich súkromia počas smútku,“ uviedol zámorský tím v oficiálnom vyhlásení.

Columbus Blue Jackets statement on the passing of Johnny Gaudreau and his brother, Matthew. pic.twitter.com/V2aFykgKIs