Pýtali sme sa vás: Čo si o oslavách SNP myslia Slováci?

80. výročie Slovenského národného povstania sa po piatich rokoch bude prvýkrát sláviť aj za prítomnosti verejnosti. Príprava osláv prebiehala v Banskej Bystrici už od víkendu 24. - 25. augusta, pričom hlavný program sa uskutoční vo štvrtok 29. augusta.

Redakcia Info.sk na mieste zisťovala názory občanov, ktorí si prišli pozrieť vojenskú techniku v areáli. Väčšina z nich sa zhoduje v tom, že SNP si treba pripomínať, mnohí však zároveň odmietajú politizovanie podujatia.

Michaela (19): Mladí by sa mali viac zaujímať o históriu

Na oslavy výročia SNP sa prišlo pozrieť aj mnoho mladých ľudí, medzi nimi Michaela z Margecian. Maturantka a ašpirujúca študentka histórie podľa vlastných slov vníma dôležitosť SNP aj v kontexte súčasného diania na Slovensku. Oslavy SNP hodnotí ako vzácnu príležitosť vypočuť si príbehy ľudí, ktorí zažili vojnu.

„To je môj sen, stretnúť niekoho, kto prežil vojnu, ešte kým mám možnosť, kým niekto žije – buď niekoho, kto prežil holokaust, alebo kto prežil Slovenské národné povstanie.“

Hlavnou myšlienkou SNP je podľa nej to, ako sa Slováci vzopreli režimu. „Taký malý štát, pre niekoho možno bezvýznamný, sa dokázal vzoprieť. Aj keď sme možno nevyhrali, ale už len tá myšlienka, že dokázať sa postaviť proti tomu zlu, a že vždy to má zmysel,“ tvrdí.

Podľa Michaely by sa na verejných podujatiach venovaných pamiatke slovenskej histórii mali zúčastňovať aj politickí predstavitelia. „Mali by mať nejaké prejavy, aby vzdali úctu tým, čo to prežili, a aby ľudia vedeli, že sa nejak o to zaujímajú.“ Osláv by sa podľa nej mala zúčastňovať aj verejnosť.

Aký význam má SNP pre dnešok?

„Mali by sme si vážiť tú slobodu. Pretože v posledné roky, čo sa deje teraz na Ukrajine, alebo teraz, čo sa začalo v Izraeli, tak dnes je to aktuálne, že by sme si mali vážiť tú slobodu, a že sa ťažko za ňu bojovalo. Myslím si, že my si ju nevážime, že to berieme ako samozrejmosť... Keď sa nám niečo nepáči, mali by sme sa tomu vzoprieť. Nenechať sa podvoliť.“

Čo by si odkázala svojim rovesníkom?

„Mali by sa viac zaujímať o históriu... Kým žijú tí, čo to prežili, tak by sa mali pýtať, kým majú možnosť. Kým žijú ich starí rodičia, alebo možno aj prababka, pradedo.“

Vladimír (66), Katarína (62), Helena (71): SNP je najväčší sviatok na Slovensku

Trojica starších občanov si prišla uctiť pamiatku SNP z Levíc, nie je to pritom ich prvé podujatie venované tomuto sviatku. SNP hodnotia ako „najväčší sviatok na Slovensku“. „To si treba patrične uctiť, tak ako sa patrí, vzdať úctu tým obetiam, lebo zaslúžia si to,“ hovorí Vladimír.

Podobne ako Michaela, aj oni si myslia, že spomienka na SNP by sa mala konať za účasti verejnosti. Politickí predstavitelia by na oslavách mali mať priestor na vystúpenie, ale bez propagandy alebo politizovania.

Aký význam má SNP pre dnešok?

„Podľa mňa by si ľudia mali vážiť, že to nebolo zadarmo, tento náš mier,“ tvrdí Vladimír. „Ľudia by si to mali uctievať, nie spolitizovať, ale uctiť si tú pamiatku, aby ľudia boli k sebe takí krajší, takí úprimnejší a nie takí hašteriví,“ dodáva.

Čo by ste odkázali mladšej generácii?

„Mladí by si to mali tiež uvedomiť, že nebolo zadarmo toto naše oslobodenie, že veľa krvi pretieklo... Malo by to byť aj v rodičoch, aj na školách, aby sa viac venovalo Slovenskému národnému povstaniu.“

Martin (43): Ľudia sa spojili proti niekomu, kto tu nemal byť

Čech Martin sa na podujatí pri príležitosti osláv 80. výročia SNP zastavil spolu s priateľkou a malým synom pri prechádzaní cez stredné Slovensko. Spoločne si prišli pozrieť vystavenú vojenskú techniku. Otázka Slovenského národného povstania im však nie je cudzia.

Ako uviedol pre Info.sk, téma oslobodzovania má preňho aj osobný charakter, keďže v Zlíne, odkiaľ Martin pochádza, takisto pôsobili partizánske skupiny.

Na otázku, k čomu by prirovnal SNP v rámci dejín Českej republiky, Martin odpovedal, že najskôr k Heydrichiáde (obdobie represií zo strany nacistov v období druhej svetovej vojny, súvisí aj s atentátom na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha – pozn. red.).

Podľa Martina by sa pamätných udalostí mali zúčastňovať aj politici, ale podobne ako iní respondenti, aj on tvrdí, že by sa do osláv nemala vnášať politika. „Keď tam nepovedia niečo, čo tam nepatrí, tak pokojne nech tam sú,“ dodal.

Aký význam má SNP pre dnešok?

„Hlavne sa tí ľudia spojili proti niekomu, kto tu nemal byť, kto im ubližoval.“

Čo by ste odkázali mladšej generácii?

„Nech sa nehanbia za to, kde bývajú, a za to, že sú Slováci alebo Česi, a nech nemyslia len na seba.“

Štefan (60) a Mária (60): Sloboda a mier sa rodili ťažko, mladým treba aj viac pokory

Štefan a Mária sú Banskobystričania, ktorí už viackrát navštívili Múzeum SNP aj jeho expozíciu. Do areálu sa v stredu (28. augusta) prišli pozrieť zo záujmu o históriu. Osláv, ktoré prebehnú 29. augusta, sa však nezúčastnia, pretože očakávajú, že príde množstvo ľudí.

Štefan však netajil obavy z možného ohrozenia všeobecnej bezpečnosti v rámci osláv. „Voľajaký mám strach z toho všetkého,“ pripúšťa. „Všade nahlasujú bomby, aby toto nezmarili,“ dodáva.

Podľa Štefana by sa prejav politikov na oslavách SNP mal úplne alebo aspoň čiastočne obmedziť. „Ja si myslím, že tam by mal prezident vystúpiť, a tí ľudia, čo bojovali, čo to prežili.“

Aký význam má SNP pre dnešok?

„Sloboda,“ tvrdí Štefan. „Sloboda, samozrejme. Demokracia, tá ani nie, ale sloboda, to je hlavné.“

Čo by ste odkázali mladšej generácii?

„Vážiť si musia slobodu, mier, všetko si musia vážiť. Lebo ťažko sa to rodilo, toto všetko,“ tvrdí Štefan. „Trošku pokory by mali mať,“ dopĺňa ho Mária.