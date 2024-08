Video: Ako predĺžiť život bylinkám z obchodu? Takto vydržia až 3 týždne

Či už ide o mätu, petržlen alebo kôpor, čerstvé bylinky a vňate z obchodu sa obvykle vyznačujú krátkou životnosťou, a v chladničke vydržia najviac týždeň. Problém nie je v samotných bylinách, ale v spôsobe, akými ich skladujeme.

Na túto skutočnosť upozorňuje na TikToku autorka Bel, ktorá na svojom konte pravidelne zverejňuje videá z prostredia kuchyne, ktoré slúžia ako pomoc pri každodenných činnostiach a varení.

V jednom zo svojich videí Bel približuje, ako skladovať bylinky z obchodu, aby vám vydržali dva až tri týždne. „Už ste si niekedy kúpili zväzok čerstvých byliniek, a potom ste ich nestihli spracovať, kým sa pokazili? Ukážem vám, ako ich skladovať, aby si udržali kvalitu na nejaké 2-3 týždne,“ uvádza Bel.

Budete potrebovať vrecko a papierové utierky

Základom je najprv očistiť bylinky od zvädnutých častí, pomôže aj to, keď ich zbavíte hrubých stoniek. Tento krok však môžete preskočiť.

Bylinky následne opláchnite vo vode a rozložte na navlhčenú papierovú utierku. Bylinky nechajte vyschnúť, môžete si pomôcť aj prikladaním suchej papierovej utierky zvrchu.

„Keď máte lístky celkom uschnuté a papierovú utierku vlhkú, zabaľte ich do nej – nie príliš tesno, len tak, aby ich udržala vnútri,“ pokračuje Bel. Papierovú utierku s bylinkami potom vložte do uzatvárateľného vrecka, zatvorte ho tak, aby v ňom zostalo čo najmenej vzduchu, a nakoniec ho vložte do chladničky.

„Vďaka tomuto vám bylinky zostanú čerstvé ako nové prinajmenšom na dva týždne, možno až tri,“ dodáva autorka.