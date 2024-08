Európa zápasí s nedostatkom uhoriek. Spôsobilo ho video z TikToku

Supermarkety v Európe čelia zvýšenému dopytu po šalátových uhorkách. Nemá to však nič spoločné so zaváraním – svet v skutočnosti podľahol ošiaľu z TikToku, na ktorom tvorca Logan Moffitt pravidelne ukazuje, ako si pripraviť uhorkový šalát z jednej celej uhorky a ďalších rôznych prísad.

Ako informuje BBC, najväčší problém so zásobami má Island, ktorý vyprodukuje zhruba 6 miliónov šalátových uhoriek ročne. Uhorky zháňal v obchode aj 30-ročný Daniel Sigthorsson z Reykjavíku, avšak našiel len prázdne regály.

„Pomyslel som si, že to je divné,“ uviedol Sigthorsson pre The New York Times. „Je to jedna z vecí, ktorej máme na Islande vždy dosť. A potom som o tom čítal v správach,“ dodal.

Uhorky musia dovážať zo zahraničia

Mánia okolo uhorkového šalátu sa spustila začiatkom leta, keď 23-ročný Kanaďan Moffitt začal pravidelne zverejňovať jednoduché recepty s uhorkou. Základom každého z nich je jedna celá uhorka, plastová uzatvárateľná nádoba, mandolína a niekoľko ďalších prísad.

„Niekedy treba zjesť celú uhorku,“ začína každé z Loganových videí. Tie majú na sociálnej sieti dokopy milióny pozretí, pričom každé osobitne si pozrie aspoň milión divákov.

„Všetko sme to pojedli,“ hovorí o nedostatku uhoriek 29-ročná Islanďanka Gudny Hreinsdottirová.

Obchodný reťazec Kronan, ktorý si pestuje uhorky vo vlastných skleníkoch, pre The New York Times priznáva, že v posledných mesiacoch sa musel spoľahnúť na dovoz. Uhorky sa vypredali vo viacerých pobočkách.

Kronan okrem toho informuje, že dopyt po ďalších prísadách, ktoré Moffitt bežne používa vo svojich videách, vzrástol až o 200 percent. Ide napríklad o rybaciu omáčku, sezamový olej alebo ryžový ocot.

Niektorí experti sú skeptickí voči vplyvu TikTokových videí na nedostatok uhoriek. Podľa marketingovej odborníčky Kristín Sveinsdóttirovej ide skôr o zmes nadšenia z TikToku, blížiaceho sa začiatku školského roka a končiacej sa uhorkovej žatvy.

„Všetko sa to deje naraz,“ tvrdí Sveinsdóttirová, ktorá však zároveň priznáva, že s podobným problémom sa Island ešte nestretol.

Ošiaľ s uhorkami viedol už aj k nepríjemným následkom. Nedávno sme vás informovali o žene, ktorá sa snažila pripraviť si doma vlastný uhorkový šalát podľa Loganovho receptu, no skončila kvôli tomu v nemocnici.

