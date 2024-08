Najviac potetovaná žena na svete: Pre toto som to urobila

36-ročná Američanka Esperance Fuerzinová sa zapísala do Guinessovej knihy rekordov ako žena s najväčším počtom tetovaní na svete. Tetovania pokrývajú až 99,8 percent jej tela, pričom začínajú na temene hlavy a končia spodnej strane chodidiel.

Fuerzinová má potetované aj tie najcitlivejšie telesné partie vrátane očných viečok, očných buliev, ďasien, jazyka a genitálií. V roku 2014 si nechala rozpoliť jazyk, okrem toho má 15 podkožných implantátov, niekoľko pírsingov a odstránené bradavky.

Fanúšička telesných modifikácií sa k svojmu prvému tetovaniu dostala v 21 rokoch a pri zápise do Guinessovej knihy rekordov prezradila aj motiváciu za svojou extrémnou záľubou.

Ako uviedla, Fuerzinová pochádza z vojenskej rodiny a sama je vojnová veteránka. Odmala bola zvyknutá na časté sťahovanie po celých Spojených štátoch a Japonsku, čo ju prinútilo zvyknúť si na cestovanie bez zbytočného množstva majetku.

Aby si uchovala spomienky na miesta, ktoré navštívila, Esperance sa nechala tetovať. „Žijem pomerne pustovným životom a v batohu mi neostáva veľa miesta, tak mi napadlo, že toto si môžem zobrať všade so sebou,“ hovorí o tetovaniach.

