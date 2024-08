Pellegrini sa vydal na 12-kilometrový pochod po stopách hrdinov SNP

Na počesť všetkým Slovenkám a Slovákom, ktorí povstali a bojovali za našu slobodu Čochvíľa uplynie 80 rokov od momentu, kedy zaznel pokyn: „Začnite s vysťahovaním“. Tým sa začalo jedno z najväčších ozbrojených vystúpení proti nacizmu a fašizmu na našom území. Slováci a Slovenky povstali so zbraňou v ruke proti krutému a neľudskému nacistickému režimu a prispeli tak k jeho definitívnej porážke. Toto víťazstvo by aj dnes malo byť zdrojom našej národnej hrdosti a pevným putom, ktoré našu vlasť spája so slobodným a demokratickým svetom. Tradičný pochod náučným partizánskym chodníkom Zlatno - Skýcov, na ktorom budeme kráčať po stopách hrdinov SNP, je dobrou príležitosťou pripomenúť si ich odvahu a vyjadriť im svoju vďaku. Je to naša povinnosť.