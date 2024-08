Českí policajti nevedia, čo s bombou z Litvínova. Takú vraj ešte nevideli

Podľa policajnej hovorkyne Ireny Pilařovej ide o unikátny nález, ktorý je nebezpečný najmä pre spúšťací systém, ktorý môže byť nastavený až na 144 hodín. Prísne bezpečnostné opatrenia sú preto podľa polície namieste. O ďalšom postupe sa českí pyrotechnici radia s nemeckými kolegami. Uviedli to vo štvrtok na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR.

Pilařová podotkla, že polícia sa s nálezmi munície stretáva v podstate denne, stredajší nález v Úsťanskom kraji je však pre ňu unikátny. Ide o anglickú leteckú bombu s kalibrovanou hmotnosťou 500 libier, teda v prepočte približne štvrť tony. Českí pyrotechnici doteraz pracovali len s nálezmi, ktoré v sebe mali mechanický spúšťací systém. „V tomto prípade bomba obsahuje dlhodobý chemický časový zapaľovač, ktorý je veľmi nebezpečný nielen vo svojej nepredvídateľnosti. Nastavený môže byť až na 144 hodín, teda šesť dní,“ spresnila.

V Litvínově-Záluží zasahujeme u nálezu pravděpodobně letecké pumy. Na místo jede pyrotechnik. Probíhá evakuace zaměstnanců z areálu společnosti, ve které k nálezu došlo.#policieulk pic.twitter.com/m08bm6r6nN — Policie ČR (@PolicieCZ) August 21, 2024

Práve to je čas, na ktorý od stredy polícia uzavrela areál nálezu v okruhu 1,5 kilometra. Toto opatrenie je podľa nej namieste. „Dôvodom je nepredvídateľnosť možnej iniciácie leteckej bomby, a to nielen pre samotný nález, ale aj pre povrchové poškodenie, ku ktorému došlo pri výkopových prácach,“ zdôvodnila postup polície hovorkyňa.

Aktuálne sa podľa jej slov policajti radia s odborníkmi nielen z ČR, ale aj z Nemecka, ktorí majú s nálezmi takýchto bômb väčšie skúsenosti.

Munícia pochádzajúca z druhej svetovej vojny sa našla v stredu v areáli chemického závodu Orlen-Unipetrol pri výkopových prácach. Najskôr evakuovali len niekoľko desiatok zamestnancov v rafinérskej časti továrne, neskôr sa rozhodlo o evakuácii stoviek ľudí v okolí. Po konzultácii s políciou sa firma rozhodla výrobu v rafinérskej časti závodu preventívne zastaviť.

Podľa hovorcu spoločnosti Pavla Kaidla to má vplyv na prevádzku nadväzujúcej petrochemickej výroby. Z dôvodu nedostatku vstupných surovín začnú preto v piatok odstavovať aj etylénovú jednotku. „Predpokladáme, že do opätovnej prevádzky začneme celý areál uvádzať po odstránení bomby, ku ktorému by podľa Polície ČR malo dôjsť najskôr v stredu 28. augusta,“ dodal Kaidl.