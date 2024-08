Na českom úrade vlády svieti nápis 'Choďte domov, Rusi', je to súčasť kampane

Ide o súčasť kampane odboru strategickej komunikácie štátu, ktorej cieľom je pripomenúť si výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 a tiež ruskú agresiu na Ukrajine. V utorok o kampani informoval úrad vlády. Stovky ľudí si podľa stanice ČT24 tieto udalosti pripomenuli aj pri ruskom veľvyslanectve v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.

V pražskom Bubenči, kde ruská ambasáda sídli, sa zišli v utorok podvečer, aby okrem pripomienky výročia začiatku okupácie vyjadrili solidaritu Ukrajine, ktorú pred dva a pol rokom napadlo Rusko. Podľa stanice ČT24 poslali zástupcom Ruskej federácie symbolický tichý odkaz zapálením prskaviek. Akciu zorganizovala nezisková organizácia Človek v ohrození, spolok Milión chvíľok pre demokraciu a tiež projekt Pamäť národa.

Projekciou nápisu na budovu úradu vlády neskôr začala tiež kampaň odboru strategickej komunikácie štátu s názvom Môj 68. Projekciu pripravil Nadačný fond pre Ukrajinu, ktorý tiež stojí za projektom Darček pre Putina.

Kampaň Môj 68 inváziu sprostredkúva prostredníctvom príbehov konkrétnych ľudí. „Invázia bola formačnou skúsenosťou pre každého občana Československa a na ďalšie desiatky rokov normalizácie hlboko ovplyvnila celú spoločnosť... Vpád cudzích vojsk ukazuje, aká krehká je sloboda. Najmä, ak je podmieňovaná zahraničným agresívnym režimom,“ vysvetlil vládny koordinátor strategickej komunikácie štátu Otakar Foltýn, prečo si práve túto udalosť vybral ako nosnú tému, ktorej sa chce venovať.

Úrad vlády vopred avizoval, že o 21.30 h sa na budove Strakovej akadémie objaví nápis: „Choď domov, Ivan! Go home, Russia!“ Má tam svietiť do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa. Na sociálnych sieťach by sa potom mali objaviť videá a ďalšie príspevky. K akcii sa budú môcť pripojiť aj ďalšie verejné inštitúcie a prostredníctvom hashtagu #muj68 môže svoje príbehy zdieľať aj verejnosť.