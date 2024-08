Nikdy nevkladajte celú hlávku cesnaku do chladničky!

Cesnak je univerzálna prísada, ktorá sa používa vo väčšine celosvetových kuchýň. Možno ho preto nájsť vo väčšine domácností, pričom mnohí ho skladujú v chladničke. Keďže sa v nej drží chlad a tma, intuitívne ju považujeme za vhodné miesto na tento krok.

Cesnak si v ideálnych podmienkach uchováva čerstvosť až na 6 mesiacov. O tom, že chladnička takéto podmienky nepredstavuje, svedčí aj rozhovor odborníčky na skladovanie potravín Vlatky Lakeovej s portálom Express. Lakeová v ňom uvádza jeden konkrétny dôvod.

Ako správne skladovať cesnak

Foto: Gena Melendrez/Shutterstock.com

Na to, aby si cesnak udržal svoju čerstvosť, je potrebné ho skladovať v celku – v hlávkach. Neodstraňujte ani vrchnú vrstvu, ktorá zabraňuje vysychaniu.

Celý, neolúpaný cesnak skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste, napríklad v špajze. Do chladničky ho však nevkladajte – mohol by tu vyklíčiť a nadobudnúť horkosť. Neodkladajte cesnak ani do plastového vrecka, v ktorom sa hromadí vlhkosť – namiesto toho ho odložte do misky alebo košíka.

Ak ho najprv olúpete...

Foto: Kalashnikov Dmitrii/Shutterstock.com

Chladnička pripadá do úvahy ako miesto na skladovanie cesnaku len v jednom prípade – že ste ho vopred olúpali a nakrájali. V takomto prípade nakrájaný cesnak vložte do uzatvárateľnej nádoby a takto vložte do chladničky. Spotrebujte ho najneskôr do troch dní.

Cesnak sa dá aj zamraziť – v mrazničke vám vydrží až 12 mesiacov. Cesnak najprv olúpte a rozoberte na jednotlivé strúčiky. Tie potom naukladajte na plech a takto vložte do mrazničky. Až keď zamrznú, môžete ich premiestniť do vrecka a pokračovať v mrazení.