Michal Šimečka: Jediným dôvodom môjho odvolávania bude pomsta za dobrú opozičnú prácu

Uviedol to v reakcii na piatkové vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý avizoval, že vládnej koalícii navrhne odvolávanie Šimečku.

„Robert Fico je zatrpknutý pomstychtivý človek. Jediný dôvod na moje odvolávanie bude pomsta za dobrú opozičnú prácu. Je to pomsta za 18.000 ľudí na protivládnom proteste. A je to aj pomsta za to, že ideme odvolávať absolútne nekompetentnú ministerku kultúry a ministra spravodlivosti, ktorý púšťa na slobodu kriminálnikov,“ poznamenal.

Šimečka to vníma ako bezprecedentný útok na politickú opozíciu a demokratické princípy v duchu najhoršieho mečiarizmu. „Ak si Robert Fico myslí, že týmto ma zastraší, alebo odvedie pozornosť od toho, že kašle na ľudí na Slovensku, veľmi sa mýli,“ dodal.

Premiér v piatok avizoval, že navrhne vládnej koalícii, aby iniciovala odvolávanie Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Vyčíta mu zvolávanie protivládnych protestov a burcovanie verejnosti. Kritizuje ho aj v súvislosti s čerpaním dotácií z Fondu na podporu umenia Nadáciou Milana Šimečku, na ktoré upozornila šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).