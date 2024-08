Premiér navrhne vládnej koalícii odvolanie Michala Šimečku z funkcie podpredsedu NRSR

Môj dedo sa volal Adam. Predstavte si, že by existovala nadácia môjho deda Adama Fica, ktorá by od roku 2020 dostala 650 tisíc Eur z verejných zdrojov a ja by som sa tváril, že s tým nemám nič spoločné... Pán Michal Šimečka mladší, my seno nežerieme! Pán Šimečka, zneužívate demokratické inštitúty, ako sú protesty, na ochranu finančných záujmov vašej rodiny!