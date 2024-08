Ako vznikal scenár k filmu Miki? Scenárista osobne navštívil Černáka vo väzení

Šifra v rozhovore pre TASR priznal, že jeho rozhodnutie spolupracovať na filme o niekdajšom bosovi slovenského podsvetia nebolo automatické. "Nepovedal som hneď jasné, Mikuláša Černáka chcem napísať, pretože v tej dobe som už mal niekoľko takýchto temnejších kriminálok za sebou," vysvetľuje scenárista.

Ponuku spolupracovať na filme prijal až po osobnej návšteve Černáka vo väzení v Leopoldove. „On je z Telgártu, ja som z Vernára. Vyrastal som medzi podobnými chlapmi, akurát tí chlapi, okolo ktorých som vyrastal, sa nedali na tieto chodníčky. Začalo ma zaujímať, prečo on áno,“ vysvetľuje Šifra. „Zároveň ma veľmi fascinovalo to, že sa ma od začiatku snažil presvedčiť, že nie je psychopat. Začal mi posielať posudky od väzenských psychológov,“ prezradil scenárista filmu, ktorý vo štvrtok 15. augusta vstúpil do kín.

Rozpráva príbeh muža, ktorý sa vráti zo zahraničia naspäť do svojej rodnej dediny, do krajiny, ktorá sa rýchlo mení a v ktorej sa otvárajú nové veľké možnosti aj v oblasti organizovaného zločinu. Miki, pôvodným povolaním šofér autobusu, v sebe postupne objaví a aktivuje schopnosti na to, aby vybudoval jednu z najväčších a najobávanejších mafiánskych skupín v krajine.

Šifra potvrdil, že veľmi stál o to, aby postavu Mikiho stvárnil Milan Ondrík. Z jeho hereckého výkonu je nadšený. „On je jeden z mála slovenských hercov, ktorí majú v sebe dedinu, nemyslím to v zlom, ja mu verím toho dedinského chlapca, ktorý vie, aké je to ísť na diskotéku a pobiť sa tam. Akurát Milan Ondrík dopadol výrazne lepšie, pretože mal viac rozumu a nepokračoval v tých chlapčenských blbostiach,“ dodal scenárista.

Film režiséra Jakuba Kronera vráti divákov do divokých 90. rokov pomocou masiek, kostýmov a lokácií, zároveň však využíva súčasné obrazové rozprávanie.