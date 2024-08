Drsný odkaz pre Martinu Šimkovičovú: Bruchala sa pustil do bývalej kolegyne

Tisíce ľudí v pondelok večer protestovali v Bratislave proti krokom Ministerstva kultúry. Protest organizátori zvolali po odvolaní riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku a riaditeľky Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandry Kusej. Na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú sa valí kritika zo strany kultúrnej obce, opozície aj verejnosti.

Kritické slová však ministerke adresoval aj jej bývalý kolega z televízie Markíza Pavel Bruchala, ktorý zverejnil video na sociálnej sieti. „Nemáš na to byť ministerkou kultúry,“ odkazuje Šimkovičovej jej bývalý spolumoderátor z Telerána. Vo videu Šimkovičovú oslovuje familiárne „Maťa“ a hovorí, že na post ministerky nemá odborné a ani „ľudské a charakterové“ predpoklady.

Bruchala vyštudoval herectvo a naďalej pôsobí v dabingu, preto sa rozhodol komentovať Šimkovičovej kroky v oblasti umenia a kultúry, ktorej je súčasťou. „Umenie alebo kultúra je o emóciách a ty šíriš len negatívne emócie. Irituješ, si cynická, si pomstychtivá, ničíš životy, chceš určovať, čo je a nie je kultúra. To sú strašne negatívne, zlé emócie,“ uvádza Bruchala.

Bývalý moderátor kritizuje aj generálneho tajomníka služobného úradu rezortu kultúry Lukáša Machalu. Hovorí, že so Šimkovičovou vytvorili veľmi smutnú dvojicu. Dodal, že ak by bol na Slovensku, zúčastnil by sa oboch protestov proti krokom ministerstva kultúry.

„Maťa, keby som bol na Slovensku aj dnes, tak sa zúčastním pochodu spolu s mojimi kolegami z divadla, a rovnako by som šiel aj zajtra na pochod. Už pred pár mesiacmi som podpísal iniciatívu za tvoje odvolanie a urobil som to aj minulý týždeň, pretože si naozaj myslím, že by si nemala byť ministerkou kultúry,“ dodal Bruchala.

Martina Šimkovičová a Pavel Bruchala spolu v TV Markíza moderovali obľúbené relácie Teleráno a Vitajte doma. Šimkovičová bola moderátorkou Televíznych novín a Bruchala neskôr zamieril do konkurenčnej televízie JOJ. Markíza Šimkovičovú stiahla z obrazovky v roku 2015 pre jej nevhodné výroky o utečencoch.