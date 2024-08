Polícia pátra po zlodejovi. Takto dokázal ženu obrať o peňaženku

OSOBA NA VIDEU BY NÁM VEDELA POMÔCŤ S OBJASNENÍM KRÁDEŽE POZNÁTE JU? DAJTE NÁM VEDIEŤ Policajti prvého bratislavského okresu sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvislosti s vyšetrovaním trestného činu krádeže, nakoľko osoba na videu by svojimi informáciami vedela prispieť k objasneniu skutku, ku ktorému došlo dňa 05.08.2024 v čase o 10:27 h na zastávke MHD s názvom Hlavná stanica. Podľa doposiaľ zistených informácií tam neznámy páchateľ počas nastupovania do trolejbusu linky č. 40, bez použitia násilia odcudzil dámsku peňaženku žltej farby. Pri nastupovaní poškodenej do trolejbusu k nej doposiaľ neznámy páchateľ pristúpil a zozadu z ruksaku, ktorý mala na chrbte jej vybral peňaženku a následne z trolejbusu vystúpil. ➡Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža na priloženom videu, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.