Video: Pes si ukradol externú nabíjačku, spôsobil tým hotovú katastrofu

Kamera zachytila desivý moment, kedy psovi vybuchla externá nabíjačka rovno pod nosom. Nervy drásajúce zábery ukazujú psa v obývačke v Tulse v Oklahome, ktorý hryzie lítium-iónovú powerbanku, zatiaľ čo iný pes leží oproti nemu a vedľa leží mačka. Biely pes hryzie powerbanku ako hračku, kým z nej nezačnú lietať iskry. Dym zahalí pohovku a matrac, keď nabíjačka náhle vybuchne a začne horieť. To prinúti psov, aby utiekli z miestnosti.

Ako uviedol Hasičský zbor v Tulse, na likvidáciu požiaru boli nasadené dve hasičské autá. Hasiči potvrdili, že dom utrpel rozsiahle škody, ale zvieratá vyviazli bez zranení. Ako uviedli na sociálnych sieťach:

"Buďte opatrní - vo vašom dome sa môžu nachádzať predmety, ktoré môžu viesť ku katastrofe, ak sa s nimi nebude správne zaobchádzať! V máji sme zasahovali pri požiari domu, ktorý spôsobila poškodená lítium-iónová batéria. Hoci bol dom značne poškodený, ich dva psy a mačka unikli z domu bez zranení cez psie dvierka. Hasičské zbory po celej krajine zaznamenávajú požiare súvisiace s týmito batériami a my chceme, aby sa verejnosť dozvedela o používaní, bezpečnom skladovaní a správnej likvidácii týchto potenciálne nebezpečných batérií."

Lítium-iónové batérie sa často používajú na napájanie prenosných zariadení, pretože sú ľahké, ale uchovávajú veľa energie, čo sa však môže ukázať ako nebezpečné. Ako vysvetlil dôstojník hasičského zboru v Tulse Andy Little:

Verejnosti odporučil, aby pri ich používaní dodržiavala pokyny výrobcu, používala len schválené nabíjačky a skladovala ich mimo dosahu detí a domácich zvierat. Little tiež vysvetlil, ako správne likvidovať lítium-iónové batérie:

"Nikdy by sa nemali vyhadzovať do domáceho odpadu alebo recyklačných košov, pretože počas prepravy alebo v zariadeniach na likvidáciu môžu spôsobiť požiar. Namiesto toho tieto batérie odneste do určených recyklačných centier alebo na zberné miesta nebezpečného odpadu z domácností."