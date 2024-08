Ako sa zbaviť buriny: Vysaďte týchto 6 rastlín na potlačenie ich rastu

V jarných a letných mesiacoch sa burina ľahko rozrastá po celej záhrade. Môžete byť preč len na niekoľko dní kvôli práci alebo na dovolenke, ale po návrate vás privítajú púpavy a iné druhy buriny.

Aj keď ich nechceme na záhrade vidieť, používanie chemických prostriedkov na ničenie buriny škodí vášmu dvoru a miestnemu ekosystému a mali by sme sa mu za každú cenu vyhnúť. Namiesto toho môžeme využívať rastliny potláčajúce burinu. Vyplnia okraje a záhony vo vašom dvore, čo znamená, že semená burín budú mať menej príležitostí na klíčenie a rast. Odložte teda chemikálie a postreky a zvoľte si tento etický a ekologický prístup k boju proti burine. Tu je 6 najlepších rastlín na zastavenie rastu buriny.

1. Borievka

Nízko rastúce borievky sú ideálne rastliny na potlačenie burín. Borievka rozprestretá (Juniperus horizontalis) je ker, ktorý poskytne celoročnú zeleň a je užitočný na plochách pod veľkými stromami.

Foto: crystaldream/Shutterstock.com

Túto odolnú rastlinu možno pestovať v chladnejších podnebiach, no vydrží aj spaľujúce letá, pričom najlepšie sa jej darí miestach s dostatkom slnka. Ak premýšľate, ako sa zbaviť buriny bez použitia postrekov alebo chemikálií, potom je výsadba borievky dobrou voľbou.

2. Liriopa

Ak hľadáte trvalky do polotieňa, vyskúšajte vysadiť liriopu modrincovú (Liriope muscari). Je obľúbená pre svoju schopnosť pokryť suché a tienisté miesta peknými listami a letnými kvetmi.

Foto: crystaldream/Shutterstock.com

Vytvorí hustý koberec a udrží burinu na uzde, pričom znáša širokú škálu klimatických podmienok. Hoci tejto nízko rastúcej rastline môže trvať rok alebo dva, kým sa udomácni, akonáhle sa usadí, nevyžaduje si veľa pozornosti a ľahko znáša suché obdobia v lete.

3. Pôdopokryvné ruže

Pôdopokryvné ruže môžu byť veľmi užitočné pre záhradkárov, ktorí sa snažia potlačiť burinu. Ak sú tieto ruže vysadené blízko seba, môžu vytvoriť hustý koberec plný ruží. Nielenže to znamená more kvetov, ale pomôže to zabrzdiť rast buriny, ktorá nebude môcť konkurovať ružiam.

Foto: mgequivalents/Shutterstock.com

Ako pri všetkých ružiach, aj pri pestovaní pôdopokryvných ruží je optimálne vybrať slnečné miesto s dobre odvodnenou pôdou. Pôdopokryvné ruže sú odolné rastliny, no počas vegetačného obdobia im doprajte hnojivo pre ruže.

4. Ostrica

Ostrice známe aj ako carex sú ideálnou voľbou, ak hľadáte nízko rastúce trávy, ktoré udržia burinu na uzde. Rýchlo rastie a na jeseň má krásne farby, ktoré sa menia zo zelenej na odtiene oranžovej a medenej.

Foto: suprabhat/Shutterstock.com

Ostrica uprednostňuje čiastočne zatienené miesta. Mnohé druhy carex vytvárajú podzemné horizontálne stonky, ktoré vytláčajú nové korene a rast. To veľmi sťažuje život oportunistickým burinám. Nebojte sa preto zasadiť ostrice blízko seba.

5. Borovica horská

Borovica horská (Pinus mugo) je často považovaná za jednu z najlepších borovíc. Trpasličia borovica je nízko rastúci ker, ktorý je ideálny pre chladnejšie dvory na severných miestach. Pri výsadbe v skupinách sa malé kopcovité kríky nakoniec spoja a vytvoria hustú štruktúru.

Foto: Elena D Lisanina/Shutterstock.com

Trpasličia borovica je však pomaly rastúci ker, takže môže trvať niekoľko rokov, kým vyplní priestor. Ďalšou výhodou je, že opadané borovicové ihličie vytvára na povrchu pôdy vrstvu mulča, ktorá môže zabrániť rastu buriny. Takže hoci tieto drobné kríky možno rastú pomaly, nakoniec sa ukážu ako veľmi užitočné v boji proti burine.

6. Čemerica

Čemerice sú obľúbené trvalky, ktorým sa darí aj v tieni, ale môžu byť užitočné aj ako krytie pôdy pred burinou. Vďaka veľkým a dlhotrvajúcim listom čemerice zvyčajne vytvárajú hustý porast, ktorý môže pomôcť znížiť množstvo buriny rastúcej na vašom dvore. Pre tento účel je dobré vysádzať tieto trvalky blízko seba.

Foto: Alex Manders/Shutterstock.com

Existuje mnoho rôznych odrôd a druhov čemeríc, ktoré sú široko dostupné, takže si budete môcť nájsť takú, ktorá bude vyhovovať vašim potrebám. Vyznačujú sa odolnosťou a húževnatosťou a vytvárajú kvety aj počas zimných mrazov a snehu.