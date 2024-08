Klimatickí aktivisti posprejovali Messiho vilu na Ibize

Skupina Futuro Vegetal zverejnila video, na ktorom pred domom neďaleko zátoky Cala Tarida na západnom pobreží ostrova stoja dvaja aktivisti s nápisom „Pomôžte planéte – Jedzte bohatých – Zrušte políciu“. Na záberoch posprejovali bielu fasádu budovy červenou a čiernou farbou.

Vo vyhlásení skupina uviedla, že chcela poukázať na „zodpovednosť bohatých za klimatickú krízu“ tým, že sa zamerala na nehnuteľnosť, ktorá je podľa nej „nelegálnou stavbou“.

Futuru Vegetal citovala správu Medzinárodnej charitatívnej organizácie Oxfam z roku 2023, podľa ktorej jedno percento najbohatšej svetovej populácie vyprodukovalo v roku 2019 rovnaké množstvo uhlíkových emisií ako dve tretiny najchudobnejšieho obyvateľstva. Chudobní ľudia navyše trpia „najhoršími dôsledkami“ klimatickej krízy, dodali aktivisti.

Na incident s hnevom reagoval Milei, ktorý na sociálnej sieti kritizoval „komunistov, ktorí chcú vraždiť bohatých a zrušiť políciu, aby ukončili klimatické zmeny“.

„Pri tomto zbabelom a šialenom incidente stojím s Messiho rodinou,“ napísal argentínsky prezident. Zároveň požiadal španielsku vládu, aby garantovala bezpečnosť Argentínčanov žijúcich v Španielsku.

