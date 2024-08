Dolinková: Zdravotná starostlivosť na kardio oddelení v Trenčíne nie je ohrozená

Vyhlásila to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) po utorkovom neúspešnom pokuse o otvorenie mimoriadneho parlamentného výboru k tejto téme. Jej slová potvrdil aj riaditeľ nemocnice Michal Plesník. Dolinková zároveň vyzvala opozičné strany, aby prestali šíriť o oddelení klamstvá a chaos. Ich tvrdenia o nefunkčnosti oddelenia a ohrozenosti zdravotnej starostlivosti odmietla.

„Absolútne odmietam, že by nebola zabezpečená kardiologická starostlivosť na oddelení tak, ako tomu bolo v predchádzajúcom oddelení. V rovnakom rozsahu je tomu aj teraz,“ povedala ministerka. Plesník dodal, že vedenie nemocnice naďalej komunikuje s lekármi vo výpovednej lehote, s novými lekármi, ktorí na oddelenie nastúpili aj s ďalšími lekármi, ktorí sú naň ochotní prísť.

Opozičný poslanec Oskar Dvořák (PS) skritizoval ministerku aj riaditeľa nemocnice za to, že opozícii po ukončení výboru odmietli odpovedať na pripravené otázky. Správanie oboch označil za arogantné. „Problémy sú tu teraz, a ak chce ministerka udržiavať pokoj v spoločnosti a ubezpečiť občanov, najlepšiu príležitosť mala teraz. Rozhodla sa ju nevyužiť a všetkým občanom Trenčianskeho kraja odkázala, že ak existujú pochybnosti, počkajte si mesiac,“ skonštatoval na margo odloženia ďalšieho rokovania na september.

Poslanec opozičného KDH Peter Stachura zároveň zdôraznil, že cieľom opozície nie je šíriť chaos ani strach, ale ide o poctivú opozičnú prácu. „My sme si problémy nevymysleli, boli sme s týmito informáciami konfrontovaní a je našou povinnosťou, aby sme sa k tomu postavili rázne,“ podotkol.

Situácia v trenčianskej nemocnici je podľa opozičnej SaS jedným z dôvodov, pre ktorý by mala Dolinková na poste skončiť. Ďalšími dôvodmi sú podľa nej finančná situácia v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP), omeškanie v plnení míľnikov plánu obnovy, stále viac nedostupný ambulantný sektor pre pacientov či chýbajúce vízie rezortu zdravotníctva do budúcnosti. SaS preto vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby ministerku z funkcie odvolal. „Premiér nemôže pchať hlavu do piesku a mal by riešiť situáciu v zdravotníctve. Prvým krokom je odvolanie ministerky,“ poznamenal poslanec za SaS Tomáš Szalay. Dolinková kritiku SaS odmietla.

Mimoriadny zdravotnícky výbor sa mal okrem situácie na kardiologickom oddelení venovať aj kauze zákazky výmeny vodovodného potrubia v trenčianskej nemocnici. Plesník v tejto súvislosti deklaroval, že dal vykonať vlastnú analýzu, týkajúcu sa súčasného stavu potrubia. „Prebieha analýza, na ktorej výsledok čakáme a budeme Vás informovať,“ povedal.

Mimoriadny parlamentný výbor pre zdravotníctvo k aktuálnej situácii na kardiologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne v utorok neotvorili. Nebol uznášaniaschopný. Ďalšie rokovanie zdravotníckeho výboru by sa mohlo uskutočniť v septembri, uviedol jeho šéf Vladimír Baláž (Smer-SD). O zvolanie mimoriadneho výboru požiadali opoziční poslanci, podľa ktorých je zdravotná starostlivosť v regióne ohrozená.